Sakarya'da 276 mahalle yolu ile ilgili yeni gelişme
Sakarya'da ulaşıma kapanan 276 mahalle yolunun tamamı açıldı.
Sakarya'da kar nedeniyle yolu kapanan 276 mahalleye ekiplerin çalışmalarının ardından ulaşım yeniden sağlanıyor.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sorumluluk alanında bulunan 2 bin kilometrelik yol ağında 83 araç 180 personelle çalışmalarını kar yağışının ilk gününden itibaren sürdürüyor.
Yoğun karın ardından kapanan 276 mahalle yolunun tamamı, ekiplerinin yoğun mesaisi sonrasında ulaşıma açıldı.
Ekiplerin, yol genişletme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.