Sakarya, Zonguldak, Düzce ve Bartın için sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Sakarya, Zonguldak, Düzce ve Bartın çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatlerinde Sakarya, Zonguldak, Düzce ve Bartın illerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

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