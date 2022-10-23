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Teknoloji

Sakarya ve İstanbul’da 2 alan teknoloji geliştirme bölgesi ilan edildi

Sakarya ve İstanbul’da 2 alan, “Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi” ve “Altınbaş Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi” olarak tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-23 19:52:00 -
Sakarya ve İstanbul’da 2 alan teknoloji geliştirme bölgesi ilan edildi

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Sakarya’nın Arifiye ilçesindeki yaklaşık 7 bin metrekare alan, “Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi” olarak ilan edildi. İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki 7 bin 203 metrekare alan da “Altınbaş Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi” olarak belirlendi.

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