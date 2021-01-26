Sakarya ve Eskişehir'de peş peşe patlama sesleri
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir patlama sesi duyuldu. Eskişehir'de ise sonik patlama sesi duyulduğu öne sürüldü.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde patlama sesi duyuldu. İlçenin tamamından duyulan patlamanın nedenini belirlemek için ekipler, araştırma başlattı.
Hendek'te saat 16.30 sıralarında patlama sesi duyuldu. Şiddetli patlama, ilçenin tamamında duyuldu. Patlama sesinin ardından Jandarma, AFAD, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, bölgeye sevk edildi. Patlamanın nedeni araştırılıyor.
Eskişehir'de de patlama sesi
Sakarya'nın Hendek ilçesinde patlama sesinin duyulduğu sırada Eskişehir'de de sonik patlama sesi duyulduğu iddia edildi.