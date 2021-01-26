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Gündem Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'dan 'patlama' açıklaması
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Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'dan 'patlama' açıklaması

Kentin birçok bölgesinden duyulan yüksek sese ilişkin açıklama yapan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, herhangi bir patlama veya olumsuzluk olmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 18:44:00 -
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'dan 'patlama' açıklaması

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kentin birçok bölgesinden duyulan yüksek sese ilişkin, il genelinde yapılan taramada, herhangi bir patlama veya olumsuzluk olmadığının ilgili birimlerce tespit edildiğini bildirdi.

Vali Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sakarya'da patlama olduğu yönünde ihbarlar geldiğini ve paylaşımlar yapıldığının görüldüğünü belirterek, "İlimiz genelinde yapılan taramada herhangi bir patlama veya olumsuzluk olmadığı ilgili birimlerimizce tespit edilmiştir." ifadesini kullandı.

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