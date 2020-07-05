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Sakarya Valisi acı haberi duyurdu

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, havai fişek fabrikasında yaşanan patlama ile ilgili olarak '2 kişinin daha cansız bedenine ulaştık' dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-05 16:13:00 - 2020-07-05 17:01:24
Sakarya Valisi acı haberi duyurdu

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili ''Hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor" dedi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin, "Denetim eksikliği yok, en son üçüncü ayda denetim yapıldı. İlgili birimlerimiz burada bütün denetimleri periyodik olarak ciddi şekilde yapıyor, buna devam edecekler. Herhangi bir kusur, ihmal varsa hem adli hem de idari soruşturmada zaten ortaya çıkacaktır ve gereği yapılacaktır." dedi.

Ölü sayısı 6'ya yükseldi

Sakarya Valisi Kaldırım, "Havai fişek fabrikasındaki patlama) Hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor" dedi.
 

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