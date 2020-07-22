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Eğitim

Sakarya Üniversitesi taban puanları 2020

Sakarya Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması yüzdelik dilimleri | Üniversite sınavı sonuçlarının açıklanmasına kısa bir zaman kaldı. Üniversite tercihleri ise 6-14 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Üniversiteye yerleşmek isteyen milyonlarca kişi hedefledikleri okulları ve bölümleri inceliyor. Sakarya Üniversitesi’nde eğitim hayatlarını sürdürmek isteyenler “Sakarya Üniversitesi bölümleri 2020” , “Sakarya Üniversitesi taban puanları 2020” , “Sakarya Üniversitesi başarı sıralaması” , “Sakarya Üniversitesi kontenjanları 2020” konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 14:01:00 -
Sakarya Üniversitesi taban puanları 2020

Üniversite sınavı haziran ayında yapıldı. Tercih süreci ise 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler hedefledikleri okulların puanlarını kontenjanlarını merak ediyor. İşte, Sakarya Üniversitesi bölümleri hakkında merak ettikleriniz.

Sakarya Üniversitesi bölümleri 2020

Alman Dili ve Edebiyatı

Bilgisayar Mühendisliği

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Biyoloji

Coğrafya

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Çeviribilim(Almanca)

Çevre Mühendisliği

Diş Hekimliği

Ebelik(Fakülte)

Ekonometri

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Felsefe

Fen Bilgisi Öğretmenliği

Fizik

Gazetecilik

Gıda Mühendisliği

Görsel İletişim Tasarımı

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Fakülte)

Hemşirelik(Fakülte)

Hukuk

İktisat

İlahiyat

İletişim Tasarımı ve Medya

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

İngilizce Öğretmenliği(İngilizce)

İnsan Kaynakları Yönetimi(Fakülte)

İnşaat Mühendisliği

İşletme

Kimya

Makine Mühendisliği

Maliye

Matematik

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Mimarlık

Okul Öncesi Öğretmenliği

Özel Eğitim Öğretmenliği

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Sağlık Yönetimi(Fakülte)

Sanat Tarihi

Sınıf Öğretmenliği

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Sosyal Hizmet(Fakülte)

Sosyoloji

Tarih

Tıp

Türk Dili ve Edebiyatı

Türkçe Öğretmenliği

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası Ticaret(Fakülte)

Yönetim Bilişim Sistemleri(Fakülte)

Sakarya Üniversitesi taban puanları 2020

Üniversite sınavına giren adaylar tercih dönemi öncesinde üniversiteleri, kontenjanlarını, taban puanlarını yakından inceliyor. Pek çok öğrenci ise Sakarya Üniversitesi hakkında detaylı bilgi araştırıyor. İşte, Sakarya Üniversitesi puan başarı sıralaması kontenjan:

YKS 2020 KONTENJAN KILAVUZU 

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Üniversite kontenjanları 2020
Üniversite kontenjanları 2020

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Üniversite kontenjanları 2020

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