Sakarya Üniversitesi taban puanları 2020
Sakarya Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması yüzdelik dilimleri | Üniversite sınavı sonuçlarının açıklanmasına kısa bir zaman kaldı. Üniversite tercihleri ise 6-14 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Üniversiteye yerleşmek isteyen milyonlarca kişi hedefledikleri okulları ve bölümleri inceliyor. Sakarya Üniversitesi’nde eğitim hayatlarını sürdürmek isteyenler “Sakarya Üniversitesi bölümleri 2020” , “Sakarya Üniversitesi taban puanları 2020” , “Sakarya Üniversitesi başarı sıralaması” , “Sakarya Üniversitesi kontenjanları 2020” konularını araştırıyor.
Üniversite sınavı haziran ayında yapıldı. Tercih süreci ise 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler hedefledikleri okulların puanlarını kontenjanlarını merak ediyor. İşte, Sakarya Üniversitesi bölümleri hakkında merak ettikleriniz.
Sakarya Üniversitesi bölümleri 2020
Alman Dili ve Edebiyatı
Bilgisayar Mühendisliği
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Biyoloji
Coğrafya
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Çeviribilim(Almanca)
Çevre Mühendisliği
Diş Hekimliği
Ebelik(Fakülte)
Ekonometri
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Felsefe
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Fizik
Gazetecilik
Gıda Mühendisliği
Görsel İletişim Tasarımı
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Fakülte)
Hemşirelik(Fakülte)
Hukuk
İktisat
İlahiyat
İletişim Tasarımı ve Medya
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği(İngilizce)
İnsan Kaynakları Yönetimi(Fakülte)
İnşaat Mühendisliği
İşletme
Kimya
Makine Mühendisliği
Maliye
Matematik
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Mimarlık
Okul Öncesi Öğretmenliği
Özel Eğitim Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Sağlık Yönetimi(Fakülte)
Sanat Tarihi
Sınıf Öğretmenliği
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Sosyal Hizmet(Fakülte)
Sosyoloji
Tarih
Tıp
Türk Dili ve Edebiyatı
Türkçe Öğretmenliği
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası Ticaret(Fakülte)
Yönetim Bilişim Sistemleri(Fakülte)
Sakarya Üniversitesi taban puanları 2020
Üniversite sınavına giren adaylar tercih dönemi öncesinde üniversiteleri, kontenjanlarını, taban puanlarını yakından inceliyor. Pek çok öğrenci ise Sakarya Üniversitesi hakkında detaylı bilgi araştırıyor. İşte, Sakarya Üniversitesi puan başarı sıralaması kontenjan: