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Ekonomi Sakarya Üniversitesi 28 Öğretim Üyesi alıyor
Ekonomi

Sakarya Üniversitesi 28 Öğretim Üyesi alıyor

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 28 öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-12-07 13:50:00 -
Sakarya Üniversitesi 28 Öğretim Üyesi alıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Sakarya Üniversitesi’ne Öğretim Üyesi alınacak.

1- Profesör kadrosu için adayların başvuru formuna (http://www.ilan.sakarya.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir) fotoğraflı özgeçmişini, nüfus cüzdan suretini, Doçentlik Belgesini, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerini doldurarak bu Ölçütler çerçevesinde yayın listesini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan dosyasını https://akb.sabis.sakarya.edu.tr adresinden giriş yaparak pdf veya zip biçiminde yükleyip on-line başvuru yapmaları gerekmektedir.

2- Doçent kadrosu için adayların başvuru formuna (http://www.ilan.sakarya.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir) fotoğraflı özgeçmişini, nüfus cüzdan suretini, öğrenim belgelerini, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerini doldurarak bu Ölçütler çerçevesinde yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını https://akb.sabis.sakarya.edu.tr adresinden giriş yaparak pdf veya zip biçiminde yükleyip on-line başvuru yapmaları gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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