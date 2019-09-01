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Sakarya Ticaret Borsası Başkan Yardımcısının silahla öldürülmesi

01 Eylül 2019 Pazar 12:21
Sakarya Ticaret Borsası Başkan Yardımcısının silahla öldürülmesi

SAKARYA (AA) - Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Erkan'ın silahla öldürülmesi ve bir kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına zanlı adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, şüpheli E.Ş'nin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı adliyeye götürüldü.

E.Ş'nin savcılıktaki sorgusu devam ediyor.

Adapazarı ilçesine bağlı Çökekler Mahallesi'nde dün STB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Erkan ve E.A. ile E.Ş. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıkmış, E.Ş'nin tabancayla ateş açması sonucu yaralanan Erkan ve E.A, ambulanslarla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Erkan, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamış, olay yerinden kaçan şüpheli E.Ş. yakalanmıştı.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 12:21
  1. adliye
  2. Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Erkan
  3. sevk

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