0553 313 94 23

Sakarya Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Erkan son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Erkan gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

01 Eylül 2019 Pazar 13:56
Sakarya Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Erkan son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Erkan gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.


Olay, dün saat 13.30 sıralarında Adapazarı ilçesi Çökekler Mahallesi’nde meydana gelmişti. İddiaya göre, STB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Erkan ile E.Ş. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşanmış, yaşanan tartışma sonucu E.Ş. tabancayla ateş ederek Ahmet Erkan ve o esnada yanlarında bulunan E.A.’yı yaralamıştı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Erkan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşanan olay sonrası kaçarak kayıplara karışan şüpheli E.Ş.’nin peşine düşen polis ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlı emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Erkan için Dernekkırı Sultan Abdülhamit Han Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı düzenlendi. Düzenlenen cenaze namazına Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Vekili Özer Matlı başta olmak üzere çok sayıda seveni katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrası Erkan, Doğancılar Mahalle Mezarlığına defnedildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 13:56
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Garmin Runfire Salt Lake Ultra Trail Maratonu
    1. Garmin Runfire Salt Lake Ultra Trail..
    2. Başkan Akın’dan örnek davranış
    3. Kadın muhtarın projesi hayata umut..
    4. Turgutlu Kurtuluş Şenlikleri’ni dolu..
    5. Gülnar’da kişniş üzümü hasadı başladı
    6. Giresunlular Afyonkarahisar’daki şehit..
    7. Rusya'dan kritik 'güvenli bölge'..
    8. İran ürettiği İnsansız Hava Aracı..
    9. Spor müdürü Ertem Şener’e büyük şok!
    10. İHH dev tatbikatı tamamladı
    11. Sakarya Ticaret Borsası Başkan..
    12. Spot piyasada elektrik fiyatları
    13. "738. Hayme Ana'yı Anma ve Göç..
    14. İHH Arama Kurtarma Koordinatörlüğünün..
    15. Kocaeli'de bıçaklı kavga: 1 ölü
    16. Siirt TSO öncülüğündeki heyet;..
    17. İstanbullular dikkat! Gece yarısından..
    18. Lüks yat alevlere teslim oldu
    19. Kırım Tatar Türkleri’nin 33...
    20. Potada milliler galibiyetle başladı
    Ağrı belediye başkanı Savcı Sayan Akit’e konuştu: Hutbe güzeldi, Adana’da niye geç kalındı ona cevap versinler
    Ağrı belediye başkanı Savcı Sayan Akit’e konuştu: Hutbe güzeldi, Adana’da niye geç kalındı ona cevap versinler
    Yunan mağlubiyeti terör sevici HDP’nin zoruna mı gidiyor?
    Yunan mağlubiyeti terör sevici HDP’nin zoruna mı gidiyor?
    “Köprüden önce son çıkışla muhalefet oldunuz...” Kemal Öztürk’e ‘ihanet’ iması!
    “Köprüden önce son çıkışla muhalefet oldunuz...” Kemal Öztürk’e ‘ihanet’ iması!
    Rus uzmandan çarpıcı açıklama! ABD bundan korkuyor
    Rus uzmandan çarpıcı açıklama! ABD bundan korkuyor
    Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD uyarısı
    Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD uyarısı

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    ASELSAN tarafından geliştirildi... TSK'nın gücüne güç katacak
    ASELSAN tarafından geliştirildi... TSK'nın gücüne güç katacak
    Balyoz sanığı eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”
    Balyoz sanığı eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”