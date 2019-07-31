Sakarya MTB Şampiyonası Ayçiçeği Bisiklet Vadisinde yapılacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, Sakarya-Türkiye MTB Şampiyonasına ev sahipliği yapacak. 3-4 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek ulusal şampiyonada yapılacak çekiliş ile bisiklet dağıtılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve Türkiye’nin en modern bisiklet tesislerinden biri olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi 3-4 Ağustos tarihlerinde Sakarya-Türkiye MTB Şampiyonasına ev sahipliği yapacak. Konu ile ilgili Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Türkiye’nin en modern bisiklet tesislerinden bir tanesi olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi 3-4 Ağustos tarihlerinde Sakarya-Türkiye MTB Şampiyonasına ev sahipliği yapacaktır. Lisanslı yüzlerce sporcunun katılacağı şampiyonada yarışlar 3 Ağustos Cumartesi günü saat 15.00’da ve 4 Ağustos Pazar günü saat 09.30’da gerçekleştirilecektir. Vatandaşlarımızın yarış alanlarına ulaşımı için 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndan 3 Ağustos Cumartesi günü 14.00’da, 4 Ağustos Pazar günü ise 12.00’da ücretsiz servis kaldırılacaktır. Yüzlerce sporcunun katılacağı şampiyonayı izlemeye gelen vatandaşlarımıza çekiliş ile 12 adet bisiklet dağıtılacaktır. Çekilişe katılmak isteyen vatandaşlarımızın Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde kurulacak kayıt masasına isimlerini yazdırmaları gerekmektedir. Tüm vatandaşlarımızı hafta sonu gerçekleştirilecek olan bisiklet şölenine davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.