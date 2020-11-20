Sakarya merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 4 zanlı adli kontrolle salıverildi
SAKARYA (AA) - Sakarya ve Kocaeli'de düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının örgütün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye getirildi.
Savcılık sorgularının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Sakarya'da 17 Kasım'da örgütün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ardışık ve karışık arama yöntemlerini kullanarak sabit/kontörlü telefonlar üzerinden haberleşmek suretiyle örgütsel faaliyetler gerçekleştirdikleri tespit edilen 4 şüpheli, Sakarya ve Kocaeli'de polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.