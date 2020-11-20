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Aktüel Sakarya merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 4 zanlı adli kontrolle salıverildi
Aktüel

Sakarya merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 4 zanlı adli kontrolle salıverildi

Yeniakit Publisher
2020-11-20 17:28:17 -
Sakarya merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 4 zanlı adli kontrolle salıverildi

SAKARYA (AA) - Sakarya ve Kocaeli'de düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının örgütün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye getirildi.

Savcılık sorgularının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Sakarya'da 17 Kasım'da örgütün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ardışık ve karışık arama yöntemlerini kullanarak sabit/kontörlü telefonlar üzerinden haberleşmek suretiyle örgütsel faaliyetler gerçekleştirdikleri tespit edilen 4 şüpheli, Sakarya ve Kocaeli'de polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.


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