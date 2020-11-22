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Aktüel Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Düzce ve Karabük'te KPSS Ortaöğretim heyecanı
Aktüel

Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Düzce ve Karabük'te KPSS Ortaöğretim heyecanı

Yeniakit Publisher
2020-11-22 10:55:16 -
Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Düzce ve Karabük'te KPSS Ortaöğretim heyecanı

SAKARYA (AA) - Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Düzce ve Karabük'te, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan adaylar, Sakarya'da sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okullara geldi.

Girişte kimlik kontrolü yapan ekipler, maske ve dezenfektan verdikleri adayları kurallara uymaları konusunda uyardı.

Geç kalan ya da sınav merkezlerini karıştıran adaylara polis ekipleri yardımcı oldu. Ekipler, adayları sınava girecekleri okullara son anda yetiştirdi.

Geç kalan bazı adaylar ise sınav saati geçtiği için merkezlere alınmadı.

- Zonguldak

Zonguldak'ta sınava girmek için bekleyen adaylara, sınav öncesi maske dağıtıldı ve ellerine dezenfektan uygulandı.

Daha sonra kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edilerek salonlara alınan öğrenciler, sık sık sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda uyarıldı.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçesine alınmadı.

- Düzce

Düzce'de de 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nde sınava giren adaylara Kovid-19 tedbirleri kapsamında el dezenfektanı sıkıldı, maske dağıtıldı.

Sınava, kimlik ve giriş belgeleri eksik olan adaylar alınmazken, eksiklerini tamamlayanlar giriş saatine yetişmek için çaba gösterdi. Bazı adaylar ise kapıların kapanmasına az zaman kala sınav merkezine girdi.

Sınavın başlamasıyla aileler de okul çevresinde bekleyişe geçti.

- Kocaeli

KPSS'nin ortaöğretim mezunlarına yönelik oturumu için Kocaeli'de 21 bin 201 aday, 129 merkezde sınava girdi.

Sınav görevlileri, koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafeye uygun şekilde adayların kimlik bilgilerini kontrol edip salonlara aldı.

- Karabük

Karabük'te de sınav öncesi adaylara maske dağıtıldı, dezenfektan uygulandı. Kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edilerek salonlara alınan adaylar ve aileleri, polis ve görevlilerce sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda uyarıldı.

Sınava geç kalan bazı adaylar koşarak sınava yetişti.

PCR testi pozitif çıkan ya da temaslı olan 60'a yakın sınava giren adayın ise ambulans ve İl Sağlık Müdürlüğüne ait özel araçlarla sınav salonlarına getirildiği, sınav bitiminde tekrar evlerine bırakılacağı öğrenildi.

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