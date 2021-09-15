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Yerel Sakarya Karasu'da panik anları
Yerel

Sakarya Karasu'da panik anları

Sakarya'nın Karasu ilçesinde akşam saatlerinde denizde çıkan hortum paniğe neden oldu. Hortum herhangi bir zarara sebep olmazken etkisini kısa sürede yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 20:39:00 -
Sakarya Karasu'da panik anları

Sakarya'nın Karasu ilçesinde akşam saatlerinde denizde çıkan hortum paniğe neden oldu. Hortumu fark eden vatandaşlar, sahilden adeta bir film gibi izleyerek kayıt altına aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından bugün sabah saatlerinde çıkan fırtına sonrası Karasu ilçesi sahilinin açıklarında akşam saatlerinde hortum oluştu. Hortum herhangi bir zarara sebep olmazken etkisini kısa sürede yitirdi.

İlçenin farklı noktalarından da görülen hortumu vatandaşlar, adete bir film gibi izleyerek cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

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