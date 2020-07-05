Sakarya İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği'nden büyük başarı!
Sakarya İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği başarılı işlere imza atıyor. Dernek tarafından geliştirilen 'Namaz Sûreleri ve anlamları' isimli uygulama büyük beğeni topladı.
Sakarya İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği, 'Namaz Sûreleri ve anlamları' ismiyle bir uygulama geliştirdi.
Uygulama birçok kişi tarafından ilgi gördü.
Geliştirilen uygulama, Namaz Sûrelerini ve anlamlarını defalarca dinleyebilme, Kur'anı yeni öğrenenler için kolaylık ve hatalı okuyanlar için ise yanlışlarını düzeltme imkanı sunuyor.