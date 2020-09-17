Sakarya, Düzce, Karabük, Bolu ve Zonguldak'ta "Kovid-19 tedbirleri" denetimi

SAKARYA (AA) - Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, kent merkezindeki iş yerlerini denetleyerek, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.

Çark Caddesi, Uzun Çarşı ve Dar Sokak'ta yapılan denetimlerde ekipler, dezenfektan kullanımının önemini esnaf ve vatandaşa anımsattı.

Ekipler, denetimlerde maske, temizlik ve mesafe kurallarına uyulduğunun görüldüğünü belirtti.

- Düzce

Düzce Valisi Cevdet Atay, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Çetinkaya, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin Kovid-19 ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla gerçekleştirilen denetime katıldı.

Vali Atay, ekipler eşliğinde kent merkezindeki iş yerlerini denetleyerek vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.

İstanbul Caddesi, Gaziantep Caddesi ve Spor Sokak'taki iş yerlerini, taksi duraklarını, parkları ve kafeteryaları inceleyen Atay, maske, mesafe ve hijyen denetimi yaptı.

Denetimlere, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri de drone ile destek verdi. Drone üzerinde bulunan ses sistemiyle vatandaşlara sosyal mesafe kuralları ve maske kullanılması yönünde uyarılarda bulunuldu.

Vali Atay, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlara özellikle misafirlik ve ev gezmeleri konusunda uyarılarda bulunarak, şöyle devam etti:

"Vatandaşlara şu anlamda bir çağrım olacak. Ev gezmelerine belli bir süre ara versek sanki çok faydalı olacak. Yani bu ev gezmelerine ablalarımız, teyzelerimiz pastalarını böreklerini şu pandemi bittikten sonra hazırlasınlar. Ondan sonra birbirlerine gitsinler. Süreci atlatana kadar lütfen ev gezmelerini biraz askıya alırsak sanki çok daha faydasını göreceğiz. Düzce halkına tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Genelde vatandaşımız, esnafımız, işçimiz, çalışanımız hep beraber bu kurallara uyuyoruz."

- Zonguldak

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Kilimli Kaymakamı Nevzat Taşdan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Jandarma Albay Gönen Süslü, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun ve beraberindekiler, ilçe merkezindeki iş yerlerini denetleyerek, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.

Vali Tutulmaz, denetimler sırasında bir taksici esnafına maskesinin eski olduğunu ve yenisini alması gerektiği uyarısında bulundu.

İlçe merkezindeki pazar yerini de gezen Tutulmaz, burada satış yapan bazı esnafları eldiven takmadıkları gerekçesiyle uyardı.



Vali Tutulmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, her hafta denetimler yaptıklarını ve bu denetimlerde vatandaşlara bilgilendirmede bulunduklarını söyledi.

Vatandaşların, maske, sosyal mesafe ve temizlik konularında dikkatini çekmeye çalıştıklarını anlatan Tutulmaz, şunları kaydetti:



"Genel olarak vatandaşlarımız kurallara uyuyorlar. Uymayanları da daha dikkatli olmaları yönünde uyardık. Vatandaşlarımızı hassas olmaları konusunda uyarıyoruz. En küçük bir ihmali bile affetmeyen virüsle karşı karşıyayız. Dikkatli olduğumuzda güçlü olan biz olacağız."



Kent genelinde, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık ile Tarım ve Orman müdürlükleri ekipleri, sorumluluk sahasında kontroller yürütüyor.

- Karabük

Karabük'te de İçişleri Bakanlığınca "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla yayımlanan genelge kapsamında Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı.

Kolluk kuvvetleri, sağlık, belediye ve diğer ilgili kurumlardan oluşan ekipler, esnafı ziyaret ederek maske, mesafe ve hijyen konularında uyarıda bulundu.

Ekipler, sorumluluk bölgelerindeki yol kontrol noktalarında araçları durdurarak denetimlerini yapıyor, vatandaşlara, salgından korunmaları için Kovid-19 kurallarını hatırlatıyor.



Denetimler sırasında Kovid-19 tedbirlerine uymayıp toplum sağlığını tehlikeye atan vatandaşlara ise idari para cezası uygulanıyor.

- Bolu

Bolu Valisi Ahmet Ümit, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever ve beraberindekiler, kentte faaliyet gösteren özel halk otobüslerini denetledi.

Otobüslerdeki vatandaşlara koronavirüsle mücadelede gelinen son durum hakkında bilgiler veren Vali Ümit, uyulması gereken kuralları anlattı.

Ümit, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgınla mücadele kapsamında her geçen gün yeni tedbirler alındığını aktararak, şunları kaydetti:

"Bunlardan bir tanesi izolasyona tabi olduğu halde bulunması gerektiği yerde kalmayıp dışarıda gezen vatandaşlarımız. 18 Ağustos'tan itibaren çok yoğun bir şekilde bunun peşindeyiz. Güvenlik kuvvetlerimiz bu işin peşinde. Bu güne kadar ilimizde çok sayıda kişiyi yakaladık. 120'nin üzerinde kişi yakalandı ama son birkaç gündür KYK'ye ait bir yurdu bayanlar için ayrı erkekler için ayrı birer yer olmak üzere tahsis ettik. Bu günlerde ve bundan sonra tespit ettiğimiz izolasyona tabi vatandaşlarımızın tespitinde oralara alıyoruz. Kısacası izolasyon kurallarını ihlal eden vatandaşlarımızı yurtlara yerleştiriyoruz. Sürelerini dolduruncaya kadar orada kalma zorunlulukları var. Onlardan ücretlerini de aynı zamanda tahsil ediyoruz."

Öte yandan, Mudurnu ilçesinde de Kaymakam Fatih Çevik ve Belediye Başkanı Necdet Türker'in katılımıyla denetimler gerçekleştirildi.



Kaymakam Çevik ve beraberindekiler ilçe merkezi ile Taşkesti beldesindeki esnafları ziyaret ederek, kurallara uyulup uyulmadığını denetledi.



