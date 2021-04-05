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Yerel Sakarya D-100 karayolunda trafiği kilitleyen kaza
Yerel

Sakarya D-100 karayolunda trafiği kilitleyen kaza

Sakarya D-100 karayolunda 3 aracın çarpışması neticesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle karayolunda trafik bir süre kontrollü şekilde tek şeritten sağlandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 19:15:00 -
Sakarya D-100 karayolunda trafiği kilitleyen kaza

Kaza, D100 karayolu Erenler ilçesi Bekirpaşa ışıkları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akyazı istikametine sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 54 ABJ 319 ile 54 ABN 014 plakalı araçlar çarpıştı.

Trafiği kitileyen zincirleme kaza

Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlara aynı istikamette ilerlemekte olan 54 TN 102 plakalı otomobil çarptı. 3 aracın çarpıştığı zincirleme kaza sonucunda bölgede ulaşım bir süre tek şerit üzerinden kontrollü şekilde sağlandı.

Herhangi bir ölen ve yaralananın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

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