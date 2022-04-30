Sakarya bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2 Mayıs Sakarya Ramazan Bayramı namaz vakti:
Sakarya bayram namazı saati: Sakarya Bayram namazı saati 2022 Ramazan Bayramı öncesinde Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitleri takviminde yer aldı. vatandaşlar “2022 Sakarya Ramazan Bayram Namazı saat kaçta?” sorusunun cevabını araştırıyor. Bu sene Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başladı. Ramazan Bayramı ise 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü idrak edilmeye başlanılacak. Bayrama namaz ile başlayacak olan Müslümanlar bayram namazı saatlerini araştırıyor. Peki Sakarya bayram namazı vakti saat kaçta? İşte Diyanet İşleri Sakarya bayram namazı saati:
Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 il il namaz vakitleri. Diyanet Sakarya Ramazan Bayramı 2022 namaz saatini belirledi. Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 dini günler takvimi ile birlikte Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü Ramazan Bayramı idrak edilecek. Bayram namazı için camilere akın edecek olan Müminler 2022 bayram namazı saatlerini sorguluyor. Peki Sakarya bayram namazı vakti saat kaçta? İşte Diyanet İşleri Sakarya bayram namazı saati:
Sakarya bayram namazı kaçta kılınacak?
Ordu'da bayram namazı 2 Mayıs 2022 Pazartesi günüsaat 06.29'da kılınacak.
Akyazı bayram namazı kaçta kılınacak?
Akyazı bayram namazı 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 06.28'de kılınacak.
Geyve bayram namazı kaçta kılınacak?
Geyve'de bayram namazı 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 06.30'da kılınacak.
Hendek bayram namazı kaçta kılınacak?
Hendek'te bayram namazı 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 06.27'de kılınacak.
Karasu bayram namazı kaçta kılınacak?
Karasu'da bayram namazı 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 06.27'de kılınacak.
Kaynarca bayram namazı kaçta kılınacak?
Kaynarca'da bayram namazı 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 06.29'da kılınacak.
Kocaali bayram namazı kaçta kılınacak?
Kocaali'de bayram namazı 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 06.26'da kılınacak.
Pamukova bayram namazı kaçta kılınacak?
Pamukova'da bayram namazı 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 06.30'da kılınacak.
Taraklı bayram namazı kaçta kılınacak?
Taraklı'da bayram namazı 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 06.29'da kılınacak.