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Aktüel Sakarya arıcılıkta Türkiye'ye model olacak
Aktüel

Sakarya arıcılıkta Türkiye'ye model olacak

Arıcılık alanında şehri model haline getirmek için hayata geçirilen 54 katılımcılı projenin ilk yılında gerçekleştirilen üretim yüzleri güldürdü

Yeniakit Publisher
2021-01-05 15:53:45 -
Sakarya arıcılıkta Türkiye'ye model olacak

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Marmara Belediyeler Birliği tarafından ödüle layık görülen, 54 katılımcılı arıcılık projesinin ilk yılında yaklaşık 22 ton bal ve 1700 ana arı üretildi.

Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, genç arıcıların yüzde 75 oranında hibeyle desteklendiği projede ilk üretim sezonu sona erdi.

Büyükşehir Belediyesince verilen hibelerle gerçekleştirilen arı sütü, arı zehri, polen, propolis, ana arı, suni oğul ve bal üretimi yüzleri güldürdü.

Eğitim, üretim ve satış olmak üzere üç aşamadan oluşan projenin ilk yılında yaklaşık 22 ton bal üretilirken, 740 kilogram da polen ve propolis üretimi gerçekleştirildi.

Arıcılık alanında Sakarya'yı Türkiye'de model haline getirmek için hayata geçirilen proje kapsamında gerçekleştirilen üretim memnuniyetle karşılandı.

Proje sayesinde balın yanı sıra arı sütü, propolis, arı zehri gibi ürünlerin üretimi gerçekleştirilerek katma değer sağlayan ürünler şehre kazandırıldı.

Marmara Belediyeler Birliği tarafından da "Altın Karınca Ödülü"ne layık görülen proje kapsamında üretimlerin artarak devam etmesi için destekler ve eğitimler sürecek.

Salgın nedeniyle yapılamayan uygulamalı eğitimlerin ise bahar döneminde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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