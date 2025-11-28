Sakallı, sarıklı ve cübbeli isimler giremezken… Anıtkabir’e Papa ve takkeli-cübbeli papazlar nasıl girebiliyor?

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yaptı. Papa dün ilk olarak da Anıtkabir’i ziyaret etti. Yanındakilerle birlikte Mustafa Kemal’in mozolesine çelenk bıraktı.

Ziyaret esnasında ise ilginç görüntüler vardı. Takkeli Papa’nın yanında bulunan papazların takke ve cübbeli olması dikkatlerden kaçmadı.

Cumhuriyet dönemindeki kılık kıyafet kanunu ile sarık ve cübbenin “gerici” olduğunu iddia ederek muasır medeniyetler seviyesine çıktığımızı söyleyen laikçiler, bakalım bu görüntülere şimdi ne diyecek?

ANITKABİR’E SARIKLI VE CÜBBELİ GİDİLEBİLİYOR MUYDU?

Osmanlı Devleti sonrası Müslüman Türk toplumunun giyim kuşamını zorla değiştirilirken, 100 yıla yakın bir süredir sarık takıp cübbe giyenlere ‘gerici’ yaftasında bulunuluyor. Sakallı, sarıklı ve cübbeliler laikçiler tarafından Anıtkabir’e adeta kabul edilmezken, takkeli Papa’nın beraberindeki sarıklı ve cübbelilerin Anıtkabir’e rahatça girmesi de dikkatlerden kaçmadı.