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Şakalaştığı arkadaşını vurmuştu... Müebbet verildi!

Gaziantep'te 2 yıl önce şakalaştığı arkadaşını vurduğu iddiasıyla yargılanan şahıs, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

19 Mart 2019 Salı 16:35
Şakalaştığı arkadaşını vurmuştu... Müebbet verildi!

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Hüseyin Özgür Dedecan ile avukatı katıldı.

Sanık Dedecan, savunmasında arkadaşı Abdulkadir Cin'i isteyerek vurmadığını öne sürdü. Olay günü davet üzerine arkadaşının evine gittiğini, yemek hazırlandığını, yer sofrasına otururken belindeki tabancayı çıkarttığını anlatan Dedecan, bu sırada Cin'in kendisinden silahını istediğini anlattı.

Sanık, Cin'e vermek için uzattığı silahın diğer arkadaşlarının "şimdi yemek yiyeceğiz, sırası değil" şeklindeki uyarıları üzerine geri çekerken ateş aldığını iddia etti.

Duruşma savcısı ise esasa ilişkin mütalaasında, olay günü sanık ve maktulün arkadaşlarının evinde bir araya geldiklerini, arkadaşlar arasında "Benim için adam vurur musun?", "Ben şaka yapmam" gibi konuşmaların geçtiğini ve şakalaştıklarını, daha sonra sanığın önünde duran Cin'e tabancayla ateş ederek öldürdüğünü belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Dececan'a "kasten öldürme" suçundan müebbet, "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan 1 yıl hapis ve 600 lira para cezası verdi.

Merkez Şahinbey ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde Ocak 2017'de Abdulkadir Cin, arkadaşının evinde tabancayla vurulmuş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 16:35
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