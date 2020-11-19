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Gündem Şakalaştığı arkadaşını başından vurdu
Gündem

Şakalaştığı arkadaşını başından vurdu

Malatya'da, Ahmet B. isimli kişi elindeki silahla arkadaşı Murathan K.'yi vurdu. Murathan K. hastanede tedavi altına alınırken olay yerinden kaçan Ahmet B. polis tarafından aranıyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 00:04:00 -
Şakalaştığı arkadaşını başından vurdu

Olay, akşam saatlerinde Malatya'da Şeyh Bayram Mahallesi'nde meydana geldi. Murathan K., arkadaşı Ahmet B.'nin evine oturmaya gitti. Sigara içmek için çıktıkları evin bahçesinde Ahmet B., yanındaki tabancayı şaka amacıyla Murathan K.'ye doğrulttu.

İkili arasında yaşanan şakalaşmada Ahmet B.'nin ateşlediği tabancadan çıkan kurşun Murathan K.'nin başına isabet etti. Murathan K., kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Murathan K., sağlık ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ve boş kovanları toplayan polis, arkadaşını vurduktan sonra kaçan Ahmet B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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