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Yaşam Şaka yapan arkadaşını bıçakladı
Yaşam

Şaka yapan arkadaşını bıçakladı

Yeniakit Publisher
2024-04-07 01:06:00 -
Şaka yapan arkadaşını bıçakladı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde beraber araçla şehir turu atarken şaka yapan arkadaşını bıçakla ağır yaraladı.

Olay saat 00.30 sıralarında Bursa-Ankara Karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Sürücü Süleyman D.(20) 16 NHB 22 plakalı aracıyla 3 arkadaşını da alıp Bursa’ya gezmeye gitti. Bursa’dan İnegöl’e dönerken iddiaya göre Emircan Ş., arkadaşı Süleyman D.(20)’ye sözlü şaka yaptı. Bu duruma öfkelenen Süleyman D. İle Emircan Ş. Araçtan inerek kavga etmeye başladılar. O sırada Süleyman D. Elindeki bıçakla Emircan Ş.’yi karnından bıçakla ağır yaraladı. Saldırgan Süleyman D. aracıyla kaçarak kayıplara karıştı. Yaralanan genç, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tetkikler sonucu durumu ağır olan genç, ameliyata alındı. Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçan şüpheliyi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli Süleyman D.’nin ifadesinde, "Arkadaşımla tartıştık. Tartışmada kavga ettik. Bende kendimi korumak için bıçak kullanmak zorunda kaldım" dediği öğrenildi.

Şüpheli ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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