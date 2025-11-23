  • İSTANBUL
Yerel Şaka kavga ile ölümle sonuçlandı! 16 yaşındaki öğrenci yaşamını yitirdi
Şaka kavga ile ölümle sonuçlandı! 16 yaşındaki öğrenci yaşamını yitirdi

İstanbul Kartal’da bir lisede çıkan kavga sonrası ağır yaralanan 16 yaşındaki İ.M.K., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay, okul ve çevresinde büyük üzüntü yarattı.

Olay, 20 Kasım Perşembe günü Kartal’da bulunan bir lisede meydana geldi. Aynı sınıfta eğitim gören İ.M.K. (16) ve H.H.A. (16) arasında iddiaya göre önce şakalaşma yaşandı. Şakalaşmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.H.A., İ.M.K.'ya yumruk attı. Aldığı darbe ile yere düşen öğrenci başını zemine vurdu ve baygınlık geçirdi. İhbar üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Yaralı öğrenci ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yoğun bakımda tedavi gören öğrenci bugün hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan H.H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli öğrenci çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor.

 

