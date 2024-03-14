Şaka gibi olay! CHP'li aday CHP belediyeciliğini eleştirdi: 5 yıl kayboldu!

CHP Seyhan Belediye Başkan adayı Oya Tekin'den itiraf gibi açıklama geldi. Oya Tekin, mevcut Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ı eleştirerek, Seyhan'da belediyecilik anlamında 5 yılın kayıp olduğunu söyledi.

"Seyhan'ın 5 yıllık kaybı var"

Seyhan Belediyesi'nin hizmetlerden yoksun kaldığını dile getiren Tekin şunları söyledi:

"Seyhan'ın beş yıllık bir kaybı var. Bunu sizde biliyorsunuz biz de biliyoruz. Bu koordinasyon, dayanışma ve el birliğiyle işleri yapma gerçekleşmediği için Seyhan Belediyesi hizmetlerden yoksun kaldı. Bunları biliyoruz. Bunlara bilerek söylüyorum."

İYİ Parti'den aday olmuştu

2019 yılında yapılan seçimlerde CHP'den aday olan ve başkan seçilen Akif Kemal Akay, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde ise İYİ Parti'nin belediye başkan adayı olmuştu.