Şaka gibi gerçekten de bu çağrıyı yaptı! Ünlü yazar açıkladı

'Asrın felaketi' diye adlandırılan depremlerin ardından arka arkaya kayıp haberleri geldi. Enkaz altından çıkmayan hatta hastanede kaybolan kişiler oldu. Sabah Gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ'un konuya ilişkin yazısındaki çağrısı olay oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen şehirlerde onbinlerce insanımız yaşamını yitirdi. Yıkılan binaların enkaz yığınları kaldırılmaya başlanırken, çok sayıda insan bulunamadı. Enkazda hatta hastanelerde kaybolan kişiler oldu. Kaybolup giden kişilerin fotoğraflarıyla sokaklara 'kayıp ilanları' asılmaya başlandı.

Kayıp yakınları çaresizce beklerken Sabah yazarı Yüksel Aytuğ konuya ilişkin yazı yazdı. Aytuğ'un yazıda yaptığı çağrı 'şaka gibi' yorumlarına neden oldu. İşte Aytuğ'un yazısından öne çıkan bölümler ve eleştiriye neden olan o çağrısı...

"Erva Mukaddes Aktaş... Aktaş ailesinin Kahramanmaraş depreminden kurtulabilen iki ferdinden biri. Babası Mustafa Aktaş'tan 6 saat sonra enkazdan çıkarıldığı biliniyor.

Ambulans götürdü sonrası yok

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Hatta komşularının onu kucaklayıp önce bir otomobille daha sonra da ambulansla hastaneye gönderdikleri görüntüleri de var. Ancak ondan başka iz yok...

Mustafa Batuhan Güleç... 24 yaşında... Bu yıl mimar olarak kariyerine ilk adımını atacaktı. Telefonu en son Kahramanmaraş'ta enkaza dönen evinden saat 04.27'de sinyal vermişti. Bulunamadı...

İrem Karaca... İslahiye'deki depremden kurtulup, sokakta elinde fenerle sanki bir rüyadaymış gibi yürürken görüntüleri var. Ama depremde eşini, üç çocuğunu, annesini ve kayınvalidesini kaybeden babası Fatih Karaca günlerdir ondan bir haber alamıyor...



Bu saydıklarım, depremde akıbeti bilinmeyen onlarca insanımızdan sadece üçü... Kendinizi onları arayan acılı ailelerin yerine koyun. İçinizdeki umut her geçen gün biraz daha sönüyor. Sizden DNA örneği alınıyor ve kimliği belirlenemeyen cesetlerden alınan örneklerle karşılaştırılıyor.

Siz eliniz kalbinizde "eşleşmemesini" bekliyorsunuz. Umudunu yitirenler ise hiç olmazsa bir mezar taşı olsun diye "eşleşmeyi" bekliyor. Buna yürek dayanır mı?

Yazının olay olan bölümü...

Buradan kayıp bulmada dünya markası haline dönüşen Atv'nin iki gündüz savaşçısı Müge Anlı ve Esra Erol'a naçizane çağrıda bulunuyorum. Elinizdeki bütün dosyaları erteleyin ve depremlerde kaybolanların peşine düşün. Tecrübeli kadrolarınız, bu işteki yeteneğiniz ve tecrübeniz eminim karanlıktaki pek çok aile için güneşi yeniden doğduracaktır. Haydi sıvayın kolları...