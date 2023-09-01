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Gündem Şaka değil gerçek! O üniversite yurt sorununu çadırlarla çözecek
Gündem

Şaka değil gerçek! O üniversite yurt sorununu çadırlarla çözecek

Yeniakit Publisher
2023-09-01 14:43:00 -
Şaka değil gerçek! O üniversite yurt sorununu çadırlarla çözecek

Örgün öğretim görecek binlerce öğrencinin yurt sorunu çadırlarla çözülecek.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde (KSÜ) örgün öğretim görecek binlerce öğrenci yurt sorunu ile karşı karşıya kaldı. Üniversite yönetimi yurt problemini, kampüs içerisinde kurulacak kıl çadırları ile çözmeyi planlıyor.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde yaşanan 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerde birçok bina yıkılırken binlerce bina ise ağır hasar aldı.


Kahramanmaraş'ta yeni akademik yıl için üniversitedeki hazırlıklar büyük ölçüde tamamlanırken, bu dönem KSÜ'yü tercih eden yaklaşık 9 bin 300 öğrencinin barınma problemi ortaya çıktı. Bütün kontenjanları dolan üniversitenin depremde şehirdeki yurtların birçoğu hasar görürken, muhtemel barınma sorunlarının önüne geçmek için üniversite yönetimi Kampüs içerisinde bulunan yaklaşık 59 dönümlük arazi içerisine farklı şekillerde 450'ye yakın kıl çadırı kurularak bu çadırlar öğrencilere tahsis edilecek.



“Çadırların etrafı güvenli hale getirilecek”


KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nuri Kahveci, kampüs içerisine kurulacak olan çadırlar hakkında bilgi verdi. Kahveci, barınma problemini kıl çadırı yöntemi ile çözmeye çalışacaklarını söyleyerek, “Etnospor Genel Müdürlüğü ile görüşme yaptık ve bu görüşme sonucunda onlar üniversitemizin bir kısmında zaten vatandaşlarımızın kaldığı kıl çadırları yani Kırgız çadırları diye diye ifade ettiğimiz çadırlardan barınma yerleri oluşturmuşlardı. Öğrencilerimiz için şehrimizde barınma sorunu üst düzeyde ve bunun için kendilerinden bir destek istedik ve bu noktada Etnospor bize yardımcı olacaklarını söylediler. Öğrencilerimiz için kıl çadırı kuracağımız arazimiz yaklaşık 59 dönümlük bir arazi. Bu arazinin üzerine yaklaşık 450 tane çadır ve oba kuracağız. Çadırların her biri farklı şekillerde olacak ayrıca çadırların olduğu yere öğrencilerin istifade edebileceği sosyal alanlar olacak. Çadırların etrafı güvenli hale getirilecek, giriş ve çıkışlar güvenlikli olacak” dedi.
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