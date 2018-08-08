Şaka değil gerçek! Bekar kadını evli gösterdiler

Bursa'da yaşayan bekar bir kadını nüfus kayıtlarında evli olarak gösteren Gaziantep İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü personeli hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Gaziantep Valiliğinden alınan bilgiye göre, Gaziantep İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü personeli A.K, Kestel ilçesinde yaşayan ve bekar olan H.S'yi (63) nüfus sistemine 46 yıllık evli ve 33 yaşında bir kız annesi olarak kaydetti.

Kadının şikayetiyle ortaya çıkan olay üzerine, A.K. hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Valilik, sistemdeki yanlışlığın düzeltilmesi için de İçişleri Bakanlığına yazı yazdı. Yapılan yanlışlığın nedeni soruşturma sonucunda belirlenecek.

Bazı internet haber sitelerinde, Bursa'nın Kestel ilçesinde yaşayan H.S'nin, ilçe nüfus müdürlüğünden nüfus kayıt örneği almak istediği sırada hiç evlenmediği halde 46 yıllık evli ve 33 yaşında bir kızı olduğunu öğrendiğine ilişkin haberler yer almıştı.