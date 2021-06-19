Şaka değil gerçek! Anıtkabir’de ‘hizmeti durdurun’ başvurusu

Yıllardır Mustafa Kemal’in mezarında satış yapan büfeye itiraz etmeyen Mimarlar Odası, satışın makine ile yapılmasından rahatsızlık duyunca Anıtkabir Komutanlığı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Mimarlar Odası'ndan şu açıklama geldi;

"Anıtkabir’e koyulan ticari otomotlarla ilgili 1 aydır Anıtkabir Komutanlığı’nın 'değerlendiriyoruz' sözünün gereğini bekledik, gereği yapılmadı" diyen Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "Cumhuriyetin anı ve saygı mekanı Anıtkabir'e saygısızlığa yönelik bekleme süremiz doldu. Anıtkabir’e yapılan bu mekansal saygısızlıkla ilgili harekete geçmeyen, oyalama taktiği ile 'değerlendiriyoruz' diyen Anıtkabir Komutanlığı hakkında görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulunduk" açıklaması yaptı.

Satış elden yapılırsa sorun yok!..

TMMOB'nin otomata karşı çıkması şaşırttı. Zira aynı oda, yıllardır Anıtkabir'de elden yapılan satışlara ağzını açmamıştı. Mustafa Kemal’in mezarına saygısızlık yapıldığı iddiasıyla otomata karşı çıkan odanın, itirazının burada yiyecek içecek satışı yapılmasına değil, makine ile satış yapılmasına tepki göstermesi kafalarda soru işaretlerine neden oldu. Bu durum, “Mimarlar Odası için, aradaki makineyi kaldırıp insan eli ile para tahsil ederseniz, mezarın kutsiyetine halel gelmiyor” yorumlarını da beraberine getirdi.

Çocuk parkına da karşı çıkmışlardı

Birkaç yıl önce Anıtkabir'e çocuk parkı yapılmış, TMMOB buna da karşı çıkmıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Anıtkabir, anı mekanıdır, saygı mekanıdır. Tasarım sürecinde, Aslanlı yolda yere döşenen taşlarla, kafanızı yerden bile kaldıramayacağınız bir tasarım kurgulanmıştır. Bu ülkenin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuk sevgisini biliyoruz. Ancak zamandan ve mekandan bağımsız çocuk oyun aletleri koymak saygısızlıktır” demişti.

CHP Milletvekili de vatandaşa ‘su’dan fazlası verilmemesini talep etmişti

Halk adına yapılan ve yapılacak olan bütün hizmetlere karşı çıkan CHP yönetimi pandemi döneminde daha hijyenik olması nedeniyle vatandaşların kullanımına sunulan otomatlara da karşı çıktı. Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, otomatların kaldırılması için mektup yazdı.

Hakverdi’nin yazdığı mektupta, “Son günlerde Anıtkabir yerleşkesi içerisine gelişigüzel yerleştirilen hem Atatürk'ün anısına, hem de Anıtkabir'in tarihi ve mimari dokusuna uymayan ticari otomatlar, kamuoyunda rahatsızlık yaratmıştır. Ülkemizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzuruna gelerek ziyaret etmek isteyen herkesin insani ihtiyaçlarına daha uygun çözüm bulunması ve özellikle içme suyunun ziyaretçilere ücretsiz olarak uygun yerlerde dağıtılması yönünde çalışmanın yapılmasını saygılarımla arz/talep ederim.” ifadeleri kullanıldı.

CHP’nin bu talebi gerçekleşirse ziyaretçiler sudan başka bir şey alamayacak.