Şaka Bile Olsa Söylemeyin: Yargıtay’a Göre Bu Kelimeler Hakaret Sayılıyor!

Yargıtay, son kararlarında hangi kelimelerin “hakaret” kapsamına girdiğini tek tek belirledi. Bazı ifadeler artık suç sayılmıyor, ancak bazı kelimeler var ki şaka yoluyla bile söylendiğinde cezaya neden olabiliyor.

Yargıtay’dan milyonları ilgilendiren dikkat çekici bir karar geldi. Günlük hayatta sıkça kullanılan bazı kelimeler, mahkeme kararına göre artık “hakaret” sayılıyor. Üstelik bu kelimeleri şaka yoluyla bile söylemek suç teşkil edebiliyor. Uzmanlar, özellikle sosyal medyada yapılan paylaşımlar konusunda vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyor.

Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesine göre, “Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte söz söyleyen veya fiil isnat eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.”

Yargıtay da son yıllarda verdiği kararlarla hangi ifadelerin hakaret sayıldığını açık şekilde ortaya koydu.

Uzmanlar Uyarıyor: “Şaka Bile Olsa Hakaret Suçtur”

Hukukçular, bu kelimelerin günlük konuşmalarda şaka niyetiyle bile kullanılsa suç teşkil edebileceğini vurguluyor.

Bir kişiye yönelik küçük düşürücü, onur kırıcı veya aşağılayıcı sözlerin “ifade özgürlüğü” kapsamında değerlendirilmeyeceğini belirten uzmanlar, özellikle sosyal medyada yazılan yorumların da delil sayılabileceği konusunda uyarıyor.

Cezası Ne Kadar?

Hakaret suçu işleyen kişiler, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası ile karşı karşıya kalabiliyor. Suçun alenen (örneğin sosyal medyada) işlenmesi hâlinde ise ceza artırılabiliyor.

İŞTE YARGITAY KARARINA GÖRE HAKARET SAYILAN KELİMELER!

* PİS ALMAN

* KÖPEK ADAM

* LANET KARI

* SENİN ADLİ DENGEN YOK

* YOBAZ

* SEN ESKORTSUN

* PİS GAVUR

* ŞARLATAN

* AYYAŞ

* HIRSIZ

* KÖR AHMET

* ÜÇKAĞITÇI

* EŞEK

* DANA

* TOPAL MEHMET

* DEYYUS

* ALKOLİK

* ATAPUT

* KUDUZ

* DALLAMA

* DECCAL

* İT

* İT OĞLU

* GERGEDAN

* GODOŞ

* MAYMUN