Kuzey Makedonya’da derbi heyecanı

Kuzey Makedonya'daki Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftarlar, futbolseverlerin merakla beklediği 1 Aralık'ta oynanacak derbi için sabırsızlanıyor.

Ülkenin batı kesimlerindeki Kırçova şehrindeki Fenerbahçe Taraftar Grubu ile kuzeybatısındaki Gostivar şehrinde bulunan Ultraslan Taraftar Derneği'nde derbinin hazırlıkları şimdiden tamamlandı. Kuzey Makedonyalı Türklerin de yoğun olarak yaşadığı bu şehirlerde başta Fenerbahçe ve Galatasaray olmak üzere Türkiye Süper Ligi'ndeki mücadeleler ilgiyle takip ediliyor.

Kuzey Makedonya'daki Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftarlar derbi hazırlıklarını ve heyecanlarını AA muhabiri ile paylaştı.

"Fenerbahçe benim için annemden sonra ikinci sırada."

Kırçova'da, Kuzey Makedonya Fenerbahçe Taraftar Grubu Lideri ve "Fenerbahçe Fan Club" adını verdiği mekanı işleten Fenerbahçe taraftarı Muammer Kocacık, uzun zamandır hayalini kurduğu bu mekanı 19 Temmuz 2016'da saat 19.07'de açtığını vurguladı.

Kocacık, Kırçova'daki futbolseverlerin çoğunun Fenerbahçe'yi desteklediğini, kafede, hem Türkiye'den gelen hem de ülkedeki Fenerbahçe aşıklarının kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini söyledi.

Fenerbahçe taraftarı olma hikayesini anlatan Kocacık, 70'li ve 80'li yıllarda önce mini futbol daha sonra da salon futboluna dönüşen Fenerbahçe Kırçova isimli takımın kendilerine Fenerbahçe aşkını aşıladığını kaydetti.

Kocacık, "Fenerbahçe benim için annemden sonra ikinci sırada. Başkası yok. Fenerbahçe için hayatımı veririm. Tek hayat, tek sevda. Fenerbahçe hayatımın sonuna kadar annemden sonra en çok sevdiğim şey olarak kalacak." diye konuştu.

Özellikle derbi ve Avrupa maçlarında Kadıköy'e gittiğini söyleyen Kocacık, Fenerbahçe'nin deplasman mücadelelerini ise mekanından Kırçovalı Fenerbahçe taraftarları ile birlikte izlediklerini ifade etti.

"Hayatında Fenerbahçe-Galatasaray derbisini izlemediysen, hiçbir şey görmemişsindir"

Kocacık, 1 Aralık'taki mücadele için İstanbul'a gideceği günü sabırsızlıkla beklediğini işaret ederek, "Hayatında Fenerbahçe-Galatasaray derbisini izlemediysen, hiçbir şey görmemişsindir." dedi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran başta olmak üzere yönetim üyelerini Fenerbahçe Fan Club'a davet eden Kocacık, imkanı olmayan Kuzey Makedonyalı Fenerbahçe taraftarlarının da Kadıköy'de maç atmosferini yaşamalarına olanak sağlamak istediğini aktardı.

Kocacık, Fenerbahçe'nin bu sene şampiyon olacağı yönündeki inancını paylaşarak, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-0 ya da 3-0 mağlup edeceği, golleri ise Talisca, Asensio ve Kerem Aktürkoğlu'nun atacağı yönünde tahminde bulundu.

Kırçovalı Fenerbahçe taraftarı Armen Sulkoski de derbiyi Fenerbahçe'nin kazanacağı, golleri ise Talisca ve Kerem Aktürkoğlu'nun atacağı tahmininde bulunarak, "(Fenerbahçe Fan Club'ta) Büyük bir atmosfer oluyor. Gostivar'dan da maçı burada izlemeye geliyorlar. Bazen yaklaşık 400 kişi toplanıyor, yer kalmıyor." ifadelerini kullandı.

"Galatasaray-Fenerbahçe derbisi heyecanla takip edilen büyük bir futbol kültürüdür"

Kuzey Makedonya Ultraslan Taraftar Derneği Başkanı Sezer Purde ise derneğin 7 Nisan 2014'te dönemin Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'ın katılımıyla açıldığını belirterek, ülke genelinde 6 bin 780 üyelerinin olduğuna dikkati çekti.

Purde, "Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sadece Türkiye'nin yakından izlediği bir derbi değil, bölgenin dört bir yanında yakından ve heyecanla takip edilen büyük bir futbol kültürüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Bu maçtan galibiyetle ayrılacaklarına inandıklarını belirten Purde, skorun 3-1 olacağını, golleri ise Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın atacağına inandığını kaydetti.

Purde, "(Maçlar oynanırken dernekte) Her şey dostluk çerçevesi içinde. Fenerbahçe-Galatasaray derbisini burada hem Galatasaray taraftarı hem Fenerbahçe taraftarı yan yana, kimse kimsenin kalbini kırmadan izliyoruz." şeklinde konuştu.

"Oldukça heyecanlıyız ve kazanacağımızı ümit ediyoruz"

Gostivarlı Galatasaray taraftarı Albin Derala ise, çocukluğundan beri koyu Galatasaray taraftarı olduğunu odasının bile Galatasaray temalı olduğunu söyledi.

Türkiye'de birzkaç kez Galatasaray maçını canlı izleme fırsatının olduğunu anımsatan Derala, "Burada birçok arkadaşımızla Galatasaray maçını izliyoruz. 1 Aralık'ta Fenerbahçe ile Galatasaray'ın derbi maçı var. Oldukça heyecanlıyız ve kazanacağımızı ümit ediyoruz." diye konuştu.

Derala, Galatasaray'ın maçı 2-1 kazanacağına, golleri ise Mauro İcardi'nin atacağına inandığını belirtti.

Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami Yen'in Arnavut olduğunu hatırlatan Derala, "Bu yüzden biz kendimizi Galatasaray'a daha yakın hissediyoruz." dedi.