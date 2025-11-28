Meğer en iyisi buymuş: Lezzeti 10 kat artıyor!

TAZE VE DOĞAL SÜT KULLANIN Ev yoğurdunun dolgun ve yoğun kıvamlı olabilmesi için taze ve doğal süt kullanın. Pastörize edilmemiş, katkısız ve tam yağlı süt, zengin yağ ve protein içeriğinden ötürü yoğurdu hem daha aromatik hale getiriyor hem de daha sert olmasını sağlıyor.