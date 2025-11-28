Haber Merkezi Giriş Tarihi: Meğer en iyisi buymuş: Lezzeti 10 kat artıyor!
Evde yoğurt yapmak için en ideal süt belli oldu. Meğer lezzetini 10 kat arttırıyormuş.
Evde yoğurt yapmak için en ideal süt belli oldu. Meğer lezzetini 10 kat arttırıyormuş.
Evde yoğurt hazırlayanların hem ekonomik açıdan avantajı oluyor hem de daha sağlıklı olabiliyor.
Ancak yoğurtta sadece mayanın kalitesi değil aynı zamanda sütün türü de ev yoğurdunun kalitesini, kıvamını ve besin değerini belirliyor.
Evde yoğurt yapmak isteyenler ise hangi sütle kaliteli, güzel süt yaparım sorusuna yanıt arıyor.
TAZE VE DOĞAL SÜT KULLANIN Ev yoğurdunun dolgun ve yoğun kıvamlı olabilmesi için taze ve doğal süt kullanın. Pastörize edilmemiş, katkısız ve tam yağlı süt, zengin yağ ve protein içeriğinden ötürü yoğurdu hem daha aromatik hale getiriyor hem de daha sert olmasını sağlıyor.
MANDA SÜTÜ Manda sütü kıvam konusunda yoğurdun şampiyonudur. Yüksek yağ ve protein oranı sayesinde ev yapımı yoğurtlar manda sütü ile oldukça yoğun ve lezzetli olur.
TAM YAĞLI SÜT Sütün yağ oranı yoğurdun dokusunu belirler. Tam yağlı süt ile hazırlanan yoğur daha kremamsı ve çok daha lezzetli olur.
KEÇİ SÜTÜ Keçi sütü ise yoğudu daha da hafif, ekşimsi ve ince kıvamlı yapar. Laktoz hassasiyeti taşıyan bazı kişiler için daha kolay sindirilir.
HANGİ SÜT YOĞURT İÇİN EN İYİSİDİR? EN KIVAMLI YOĞURT: Manda sütü
EN DOĞAL VE LEZZETLİ: Taze, tam yağlı çiğ süt EN PRATİK: Pastörize tam yağlı süt
EN HAFİF: Keçi sütü EN SAĞLIKLI ALTERNATİF: Organik süt/ kaynak: haber7
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23