Manisa'da 3 yaşındaki çocuğun acı sonu!
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 3 yaşındaki çocuğa traktör çarptı. Gelen ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk kurtarılamadı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Baharlar Mahallesi'ndeki bağda çalışan B.T'nin (28) kullandığı 20 YU 928 plakalı traktör, Emirhan Bağcı'ya (3) çarptı.
Bağcı'nın ağır yaralandığı kaza dolayısıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Gelen ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk kurtarılamadı.
Traktör sürücü gözaltına alındı.
Yaşam
Kayseri’de vahşi cinayet! 2 çocuk annesi sokak ortasında katledildi: Cinayet şüphelisi yakalandı