Gazeteciyi tehdit etti, mahkeme cezayı kesti
Yerel

Gazeteciyi tehdit etti, mahkeme cezayı kesti

Kayseri'de Gazeteci Azim Deniz'e sosyal medya üzerinden küfür ve tehdit ettiği suçlamasıyla yargılanan Beşiktaş eski Asbaşkanı Serhan Çetinsaya'ya 'hakaret' suçundan 90 gün adli para cezası, 'tehdit' suçundan da 30 gün adli para cezası verildi.

Gazeteci Azim Deniz; bir dönem Beşiktaş yönetiminde görev yapan Serhan Çetinsaya'nın Twitter hesabından kendisine ağır küfürler, ahlaki sınırları aşan ifadeler, aile bireylerine yönelik küçük düşürücü sözler, tehdit içerikli mesajlar gönderdiğini belirterek şikâyetçi oldu. Kayseri 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Çetinsaya; 'Hesap benim değil' şeklinde savunma yaptı. Mahkemece yapılan tespitte mesajların sanığın kullandığı hesaptan gönderildiği, ifade bütünlüğünün sanığa ait olduğu, tehditlerin gerçeklik taşıdığı belirlendi. Yargılama sonunda mahkeme heyeti kullanılan sözlerin; toplum ahlakına aykırı, onur kırıcı, gazetecinin aile yaşantısına yönelik saldırı niteliğinde olduğunu vurgulayarak tehditlerin ise 'ciddi korku oluşturmaya elverişli' olduğuna kanaat getirdi. Heyet; Serhan Çetinsaya'ya 'hakaret' suçundan 90 gün adli para cezası (1500 TL), 'tehdit' suçundan 30 gün adli para cezası verdi. Ayrıca hakaret yönünden hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) uygulanarak Çetinsaya 5 yıl denetim süresine alındı.

Gerekçeli kararda ise; son dönemde gazetecilere yönelik sosyal medya saldırılarının arttığı, bu durumun basın özgürlüğünü ve demokratik düzenini zedelediği belirtildi.

