SAK jandarma timi, Ege'de 30 Ağustos'u böyle kutladı
İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Ege Denizi'nde dalış gösterisiyle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi (SAK), Ege Denizi'nde bir su altı dalış gösterisi yaptı.
30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü dalış yaparak kutlayan Sualtı Arama Kurtarma jandarma timleri, Menderes ilçesi Özdere Mahallesi açıklarında 20 metre derinliğe daldı.
SAK jandarma timleri, su altında Türk bayrağı ile birlikte "İzmir İl Jandarma Komutanlığı SAK Timi 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun" yazılı pankart açtı ve fotoğraf çektirdi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı icra ettiği faaliyetler ile dosta güven düşmana korku verdi.