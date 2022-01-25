Sait Yılmaz kimdir? Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu başkan adayı Sait Yılmaz ne iş yapıyor?

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi Sait Yılmaz, divan kuruluğu başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi ve eski spor kulüp yöneticilerinden Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanı Sait Yılmaz, sarı-lacivertli kulüpteki Yüksek Divan Kurulu başkanlığı için adaylığını açıkladı.

Kendisinin ve ailesinin Fenerbahçe Kulübüne iyi ve kötü gününde her zaman destek verdiğini ve yaşadıkları sürece bunun devam edeceğini belirten Yılmaz, "Divan başkanlığı adaylığı gündeme geldiğinde camiamızın çeşitli yerlerinden bu talep bana ulaştı. Böyle bir hazırlığım yoktu. Divan başkanlığı çok saygın bir konumdur. Divan ve kongre üyelerinin çalışmaları, benim adaylık kararını vermemi sağlamıştır." ifadelerini kullandı.