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Biyografi Sait Erdal Dinçer kimdir? TÜİK başkanı Sait Erdal Dinçer nereli? Sait Erdal Dinçer hayatı
Biyografi

Sait Erdal Dinçer kimdir? TÜİK başkanı Sait Erdal Dinçer nereli? Sait Erdal Dinçer hayatı

Türkiye İstatistik Kurumu son günlerde bir hayli konuşulmakta. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kamu kurumu olan TÜİK’i hedef alan açıklamalarda bulunması gözleri bir kez daha TÜİK’e çevirdi. TÜİK başkanı kim? Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Muhammed Cahit Şirin görevden alınmasından sonra , Şirin’in yerine TÜİK Başkanlığına vekaleten, Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ahmet Kürşat Dosdoğru getirilmişti. Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre TÜİK Başkanlığına 2 Mart 2021’de Sait Erdal Dinçer atandı. Peki Sait Erdal Dinçer kimdir? Sait Erdal Dinçer nereli? Sait Erdal Dinçer kaç yaşında? Sait Erdal Dinçer hangi görevlerde bulundu? İşte Sait Erdal Dinçer hayatı, biyografisi, özgeçmişi.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 09:49:00 - 2021-12-04 09:50:12
Sait Erdal Dinçer kimdir? TÜİK başkanı Sait Erdal Dinçer nereli? Sait Erdal Dinçer hayatı

Sait Erdal Dinçer kimdir? Her  ay açıklanan enflasyon verileri nedeniyle Türkiye İstatistik Kurumu’nun ismini sıkça duyulmakta. TÜİK bir araştırma kurumudur. TÜİK’in en önem özelliği enflasyon verilerini açıklayan bir kurum olmasıdır. Peki TÜİK başkanı im? TÜİK başkanı Sait Erdal Dinçer kimdir? Sait Erdal Dinçer nereli? Sait Erdal Dinçer hangi görevlerde bulundu? İşte Sait Erdal Dinçer hayatı, biyografisi, özgeçmişi.

Sait Erdal Dinçer kimdir?

Sait Erdal Dinçer kimdir? 1968 yılında İstanbul'da doğan Dinçer, İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Dinçer, aynı üniversitenin İşletme Mühendisliği Bölümü ile Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İstatistik Bölümünde yüksek lisans eğitimi aldı. Dinçer, doktora eğitimini Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yöneylem Araştırması'nda tamamladı. Dinçer, 1992 yılında araştırma görevlisi olarak göreve başladığı Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümünde 2019'da profesörlük görevine getirildi. Sosyal ve beşeri bilimler alanlarında araştırmalar yürüten Prof. Dr. Dinçer'in 26 uluslararası bilimsel dergide yayınlanmış bilimsel makalesi, 12 uluslararası yayınevince basılmış kitap ve kitap bölümü ile 7 uluslararası sempozyumda sunularak basılmış bildirisi bulunuyor. 

Ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde hakemlik ve editörlükleri bulunan Dinçer, çok sayıda doktora ve yüksek lisans düzeyinde bilimsel tezin yönetimini de gerçekleştirdi. Evli olan Dinçer'in 2 kızı bulunuyor.

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