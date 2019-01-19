0553 313 94 23

Şair Yazar Yavuz Bülent Bakiler kalp krizi geçirdi

Şair Yazar Yavuz Bülent Bakiler kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı.

19 Ocak 2019 Cumartesi 20:35
Şair Yazar Yavuz Bülent Bakiler kalp krizi geçirdi

Şair Yazar Yavuz Bülent Bakiler kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Yavuz Bülent Bakiler yoğun bakım servisine alındığı öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 20:35
  1. Yavuz Bülent Bakiler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray'da yeni üyeler için berat töreni yapıldı
    1. Galatasaray'da yeni üyeler için berat..
    2. Taha Akyol Karar'da yazmaya başlıyor
    3. Kerkük'te DEAŞ'a bilgi sızdıran 4 kişi..
    4. Şair Yazar Yavuz Bülent Bakiler kalp..
    5. Kano ve kürek milli takımları..
    6. AK Parti Diyarbakır Aday Tanıtım..
    7. Cevdet Yılmaz'dan enflasyon..
    8. Manisa'da iki otomobil çapıştı: 7 yaralı
    9. Manisa'da iki otomobil çapıştı: 7 yaralı
    10. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    11. Serdar Ortaç'a 'Gürcistan' şoku!..
    12. Şırnak'ta terör operasyonu
    13. Hamas'tan ABD'nin Filistin'e yaptığı..
    14. Ozan Kabak'ın Stuttgart'a transferi
    15. "AK Parti hizmet partisidir, slogan..
    16. Fransa'da "sarı yelekililer" yeniden..
    17. Adaylığını açıklayan Aziz Kocaoğlu,..
    18. "Tunus'taki grev devrimin itibarını..
    19. Sudan'da bazı gazeteci ve aktivistlere..
    20. Kanlı infaz! Sokakta yürürken başından..
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehruze teyzeyle telefonda görüştü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehruze teyzeyle telefonda görüştü
    Nihat Hatipoğlu rektör oldu
    Nihat Hatipoğlu rektör oldu
    Saadet Partisi'nde büyük yenilik! Partinin ismi, logosu, amblemi...
    Saadet Partisi'nde büyük yenilik! Partinin ismi, logosu, amblemi...
    Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: İzmir'i terk etmek zorunda kalırım
    Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: İzmir'i terk etmek zorunda kalırım

    Günün Karikatürü

    19 Ocak 2019
    Günün âyet ve hadisi
    Günün âyet ve hadisi
    Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı
    Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı