Şair Yazar Yavuz Bülent Bakiler kalp krizi geçirdi Şair Yazar Yavuz Bülent Bakiler kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı.

Şair Yazar Yavuz Bülent Bakiler kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Yavuz Bülent Bakiler yoğun bakım servisine alındığı öğrenildi.

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