Şair Yazar Yavuz Bülent Bakiler kalp krizi geçirdi
Şair Yazar Yavuz Bülent Bakiler kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı.
19 Ocak 2019 Cumartesi 20:35
Şair Yazar Yavuz Bülent Bakiler kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Yavuz Bülent Bakiler yoğun bakım servisine alındığı öğrenildi.
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