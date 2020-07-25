Şair ve yazar Hayati İnanç'tan Ayasofya gözyaşları
Ayasofya Camii dün kılınan Cuma namazının ardından ibadete açıldı. Müslümanların 86 yıllık özleminin sona erdiği tarihi anlara şahit olan şair ve yazar Hayati İnanç, gözyaşlarını tutamadı.
Danıştay’ın kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 86 yıl sonra hürriyetine kavuşan Ayasofya Camii dün kılınan Cuma namazı ile birlikte ibadete açıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli dahil önemli isimleri katıldığı namaza, Türkiye'den ve dünyadan Müslümanlar akın etti.
Hayati İnanç gözyaşını tutumadı
Müslümanların 86 yıllık özleminin sona erdiği tarihi anlara şahit olan şair ve yazar Hayati İnanç, gözyaşlarını tutamadı.
İnanç'ın o görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya şu ifadeleri kullandı:
"Dünden geriye kalanlardan bir izinsiz video da ben paylaşayım. Hakkın helal et Hayati İnanç bey üstadım.
Bu mutluluk gözyaşları bütün Ümmet adına döküldü..."