Said Nursi'nin mezarı nerede? diye soramayan Yeni Asya'dan 'helalleşme' aldatmacası

Said Nursi’nin mezarının nerede olduğunu sorgulayamayan Yeni Asya Gazetesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Helalleşme süreci başlatmamız lazım’ sözlerini birinci sayfadan verdi.

Akit Tv’de Manşetlerin Dili programında tartışılan konuyla ilgili Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’ndan çarpıcı açıklamalar geldi.

Karahasanoğlu yaptığı açıklamada, "İktidarınız döneminde Said Nursi vefat ediyor. Vefatı bile şaibeli. Mezarı bile belli değil. Tayyip Erdoğan’dan bir helalleşme söz söylemişti. Sonra herkes saydırmıştı. Erdoğan’ın söylediği ortada, ‘Gece gündüz çalışıyoruz. Bir hatamız, kusurumuz varsa helalleşiriz’ diyor. O dönem karşı çıkan CHP Başkanı aynı söylemle karşımıza çıkıyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun gerçekten helalleşme kavramını kullanması gerekir. Ben Kılıçdaroğlu’nun helalleşmeye Said Nursi’nin mezarını açıklamakla başlaması gerektiğini düşünüyorum. Bugün çıkıp deyin ki ‘Eski CHP döneminde Said Nursi’nin mezarını gizli tuttuk. Sevenleri gidip de bir Fatiha okuyamasın diye. Ama sembolik olarak mezarının görünmesi lazım. Bu mezar nerededir? Bu işten başlasınlar. Aslında daha büyük zulümleri var da. Helalleşmeye buyursunlar buradan başlasınlar" dedi.