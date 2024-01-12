Şaibeli isimler yeniden aday! Eş başkanların aday savaşı

Buğra Kardan İstanbul

Entrikaların, iç çekişmelerin eksik olmadığı CHP’de sular durulmuyor. Genel Başkan Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun dayatmalarına tahammül edemiyor. İmamoğlu’nun belediye başkan adaylarını tayin etme girişimleri Özel’i sinirlendiriyor. Özel’in Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Özlem Çerçioğlu’nun ismini zikredince telefonu suratına kapatan İmamoğlu’na öfkesi giderek büyüyor. Özel ve İmamoğlu taraftarlarının kavgaları ise kızışıyor.

Şaibeli isimler yeniden aday

Özel’in 6 Şubat depremlerinde sorumluluğu olduğunu belirttiği Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş’ı, İmamoğlu’nun telefonlarını takiben yeniden aday olarak açıklamak zorunda kalması CHP’de tansiyonu yükseltti. İmamoğlu’nun yönlendirmeleriyle rüşvet ve fişleme skandalında adı geçen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı, Türkiye’nin savunma sanayiini hedef alan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i aday olarak ilan etmesi de homurtuları artırdı. Kandil’in kuklası DEM’e danışarak Antalya’da Muhittin Böcek’le ve İzmir’de Tunç Soyer’le yola devam edip etmeme kararı alacak olan Özel’in, İmamoğlu’yla adaylar hususunda uyuşmazlığı Parti Meclisi toplantısına da yansıdı. Toplantıda Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır ile Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır’la tartıştı. Mezitli Belediye Başkanı adayı konusunda anlaşamayan Başarır ile Çakır’ın sesleri koridorlara yayıldı. Çakır’ın Başarır’a “Yeter ulan” diye bağırarak toplantıyı terk etmesinin ardından kulislerde “CHP’de aday krizi devam ediyor”, “İmamoğlu’nun dayatmaları Özel’i kızdırıyor” denildi.

Tarsus'ta şok istifa

Yeniden aday yapılmayan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ise, İmamoğlu’na yönelik zehir zemberek açıklamalar yaparak CHP’den istifa ettiğini duyurdu. Özel ile uyumlu işler yaptıklarını belirten Bozdoğan, Mart ayındaki seçimlere bağımsız girme kararı aldığını açıkladı.

Ganimet paylaşımı yapılıyor

CHP’deki tansiyonu Akit’e değerlendiren eski CHP’li yönetici Mehmet Sevigen, şunları söyledi: “Olanlar üzücü. Ekrem Bey’in belediye başkanlarını belirlemeye kalkması polemiklere neden olmaktadır. Kemal Bey’i arar konumuna geldik. Belediye başkanları CHP’ye karışmaktadır. Mansur Yavaş, Ankara’da Etimesgut Belediye Başkan adayından rahatsız olduğunu söylüyor. Çünkü İP’ten CHP’ye çektiği ismi aday yapmayı amaçlamaktadır. İmamoğlu ve Özel yakınlarını belediye başkanı yapmak için yarışmaktadır. Bir nevi ganimet paylaşımına gidilmektedir. İstanbul’da çıkarılan 12 aday İmamoğlu’nun yakınında olan, İBB’de görev alan isimlerdir. Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa konusunda CHP yetkililerini uyardım ama yanlış yapıldığı hakikat.”

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İç huzursuzluk arttı

CHP’nin eski avukatlarından Mustafa Kemal Çiçek de şunları kaydetti: “Özel’in bir hükmü yok ama İmamoğlu’nun taleplerinden bıktı. CHP’de kontrol İmamoğlu’nun elinde. İkiye bölünmüşlük hızlanacak gibi görünüyor. İleride ne olacağını bilemeyiz ama İmamoğlu’nun İBB Başkanı seçilemediği takdirde CHP’nin başına geçmekte güçlük çekeceği aşikâr. İmamoğlu, arkadaşlarını aday yapınca, Yavaş düğmeye bastı. CHP yönetimi, belediye başkanlarının aday belirleme teşebbüslerinden bıktı. Yılmaz Büyükerşen’le ilgili ‘sizden ilham alacağız’ gibi bir twit atıyor, ‘patron benim’ diyor. Adana’da Karalar, Mersin’de Seçer’le yola devam edilmesinde İmamoğlu’nun parmağı var, kongreden dolayı. Hatay’da tablo daha tuhaf. Özel’in Lütfi Savaş’ı kalayladığı belleklerde. Bu da İmamoğlu’nun marifeti gibi. Görünen o ki Antalya’da ise dikkatler DEM’de.”

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