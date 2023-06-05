Şaibeli Erdem Gül görevden alınsın!

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CİMER’e başvuran Narman, Mit tırları davasında bozulan Yargıtay kararı gereği Gül’ün görevden alınmasını talep etti. Gül’den önceki dönem Adalar Belediyesi yöneticilerinin bir takım FETÖ olaylarına karıştığını, FETÖ Belediye İmamı Erkan Karaaslan ile iş birliği yapıldığını belirten Narman, “Bu iddiaların yargıya taşındığını ama sonuca ulaşamadığını, dosya sonuçlanamadığından belediye çalışanları şüpheli durumda olduğunu ve FETÖ’ye yardım ettiği iddia edilen bir şahsın Adalar Belediyesi’ni yönetmesi çok tehlikeli bir durum” dedi. Erdem Gül’ün göreve gelmesinden sonra Adalar’da kaçak inşaat ve sahil işgalleri hat safhaya ulaştığını iddia ederek basında çıkan haberlere atıfta bulunan Narman, kaçak inşaatlara göz yumulduğu, şikâyet halinde usulen ceza kesildiği, kaçağa devam ettirildiği, yıkımı çıkan kaçakların yıkılmadığını tespit edip savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.