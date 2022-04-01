Sahurda patates kızartması yerseniz bakın ne oluyor!

11 ayın sultanı Ramazan geldi. Uzmanlar doğru beslenme konusunda uyarılarda bulunuyor. Uzman isimler, salam, sosis, sucuk, tuzlu peynirler, pastırma ve zeytinden uzak durulması gerektiğini belirtiyor. Kızartmalar ve yağ oranı yüksek yiyecekler, patates kızartması, börekler, açmalar, köfteler, pilavlar, pizzalar gün içinde susuzluğu çok arttırdığı belirtiliyor.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Diyetisyeni Zuhal Yargıtay, "Özellikle sahurda kızartma türü yiyecekler ve hazır gıdalardan uzak durun, iftar ile sahur arasında en az 2,5 litre su için" dedi.

Zuhal Yargıtay, TÜ Başhekimlik Toplantı Salonunda düzenlediği basın toplantısında, dengeli beslenme konusunda uyarılarda bulanarak, özellikle bu yıl, ramazanın sıcak günlere rastlaması nedeniyle beslenmenin öneminin bir kat daha arttığını belirtti.

"Kızartmalardan uzak durun"

Ramazan ayında dengeli ve yeterli beslenmenin sürdürülebilmesi için iftar ve sahur öğünleri arasındaki zamanda, bir günde alınması gereken besinlerin eşit ve dengeli bir şekilde paylaştırılması gerektiğini ifade eden Yargıtay, şunları söyledi:

"Yeterli ve dengeli beslenmenin çok daha önem kazandığı Ramazan ayında sağlıklı beslenme önerilerine dikkat edilmelidir. Bizim oruç tutanlara tavsiyemiz sahur öğününü kesinlikle atlamamalarıdır. Sahurda süt, yoğurt, peynir ve en kaliteli protein kaynağı olan yumurta gibi besinlerden oluşan hafif bir kahvaltı yapılmalı veya çorba, sebze ve zeytinyağlı yemeklerden oluşan hafif bir öğün tercih edilmelidir. Ancak susama hissini artıran aşırı yağlı, tuzlu ve ağır yemekler ile bal, pekmez, reçel ve tatlı gibi şekerli ve unlu gıdalardan uzak durulması gerekir.

Özellikle sahurda kızartma türü yiyecekler ve hazır gıdalardan uzak durun, iftar ile sahur arasında en az 2,5 litre su için.

"Bitki çayları ve sebze sularını tüketin"

Kan şekerini hızlı yükselten pirinç pilavından da uzak durun. Posalı yiyecekleri tercih edin. Kafeinli içecekler yerine de ıhlamur, kuşburnu gibi bitki çaylarını veya sebze sularını tüketin."

Havanın aşırı sıcak olması nedeniyle vücuttaki terleme oranının daha fazla olduğunu anlatan Yargıtay, ramazanda yeterli sıvı alınmadığı taktirde vücudun dengesinin bozulacağını, bununda bulantı, kusma hipoglisemi gibi bazı rahatsızlıklara neden olabileceğini belirtti.