Sahura bu akşam mı yarın mı kalkacağız?

Ramazan ayına sayılı günler kala oruç ibadetine hazırlanılan bu günlerde, sahura hangi gece kalkılacağı sorusu en çok merak edilen soru haline geldi. Pek çok kişi “İlk sahur hangi gece? Sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, detaylar…

İlk sahur ne zaman, ilk oruç hangi gün tutulacak?

Ramazan ayı için ilk sahura 18 Şubat Çarşamba’yı 19 Şubat Perşembe’ye bağlayan gece kalkılacak. İlk oruç ise 19 Şubat 2026 Perşembe günü tutulacak ve ilk iftar aynı gün akşam ezanıyla birlikte yapılacak.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de ilk gün imsak ve iftar saatleri

Ramazan ayının ilk günü için açıklanan vakitlere göre İstanbul’da imsak 06:22’de başlayacak, iftar 18:49’da yapılacak. Ankara’da imsak vakti 06:06, iftar saati 18:35 olarak duyuruldu. İzmir’de ise imsak 06:28’de başlayacak, iftar 18:57’de açılacak.

Ramazan bayramı tarihleri

Arife günü 19 Mart 2026 Perşembe gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı’nın birinci günü 20 Mart Cuma, ikinci günü 21 Mart Cumartesi, üçüncü günü ise 22 Mart Pazar günü kutlanacak.