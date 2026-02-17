Şu kadroda yok ama, sözleşme yapılacak... Galatasaraylı Berat Luş neler yapıyor? Beklenmedik karar...
Galatasaray'ın genç yeteneklerine inancı tüm hızıyla devam ediyor.
Son dönemde Galatasaray altyapısındaki gençlerin durumu gündem olurken Berat Luş, Esenler Erokspor'da şans bulmaya devam ediyor. 18 yaşındaki genç kanat gelişimini sürdürüyor.
Galatasaray sezon başında maç tecrübesi kazanması için Berat Luş'u Esenler Erokspor'a kiralamıştı. 18 yaşındaki genç kanat, şu ana kadar 24 lig maçında boy gösterdi. Sahada 1.055 dakika kaldı. 5 gol ve 2 asist üretti. Berat sezon sonunda Galatasaray'a dönecek.
1.78 boyundaki futbolcunun Sarı-Kırmızılı ekipteki mukavelesi ise 30 Haziran 2027'de bitiyor. Galatasaray Yönetimi'nin, yaz aylarında Berat'ın sözleşmesini uzatması bekleniyor.
Ardından büyük ihtimalle tekrar kiraya gönderilecek. Bu süreçte oyuncunun gelişimi de yakından takip edilecek.
Genç futbolcuların durumları sadece Galatasaray'da karmaşık değil... Özellikle büyük kulüplerde kendi ülkelerinin milli takımlarında oynayan büyük isimler bile yedek kalabiliyor. Bu durumda gençlerin oynama şansı neredeyse sıfıra iniyor. Başka kulüplerde kendilerini göstermeleri halinde ise durumlar değişebiliyor.
