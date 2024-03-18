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Gündem Sahur vakti katliam! İsrail hastanedeki sivilleri acımadan öldürdü!
Gündem

Sahur vakti katliam! İsrail hastanedeki sivilleri acımadan öldürdü!

Yeniakit Publisher
2024-03-18 09:52:00 -
Sahur vakti katliam! İsrail hastanedeki sivilleri acımadan öldürdü!

İsrail Gazze katliamında ateşkes çağrılarını reddederken sivilleri hedef almayı sürdürüyor. Açlığa mahkum ettikleri Gazze halkının yardım almasını engelleyen, sık sık yardım sıralarına ateş açan katil İsrail ordusu bir kez daha hastane baskını gerçekleştirdi. Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskında insanlık dışı bir kıyım yaşandı.

İsrail Gazze katliamında ateşkes çağrılarını reddederken sivilleri hedef almayı sürdürüyor. Açlığa mahkum ettikleri Gazze halkının yardım almasını engelleyen, sık sık yardım sıralarına ateş açan katil İsrail ordusu bir kez daha hastane baskını gerçekleştirdi. Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskında insanlık dışı bir kıyım yaşandı.

Gazze'de insanlık dışı bir soykırıma imza atan İsrail ordusu, bir kez daha hastane baskını gerçekleştirdi. İsrail ordu güçlerinin, Gazze'nin batısındaki Eş-Şifa Tıp Kompleksi'ne (Şifa Hastanesi) insansız hava araçları (İHA) ve yoğun silah sesleri eşliğinde baskın düzenledi.

YARALILARI ACIMADAN KATLETTİLER

İsrail tankları ve askeri araçları, yoğun ateş koruması altında aniden Gazze şehrinin batısındaki bölgelere girerek binlerce yerinden edilmiş, hasta ve yaralının bulunduğu Şifa Hastanesi'ni kuşattı, hastanenin bazı kısımlarını top mermileri ve İHA'lar ile hedef aldı.

Baskından önce yerinden edilenlerin bazıları hastaneyi terk etmeyi başarırken, İsrail güçlerinin hastaneyi hedef alması ve içeriye ateş açması yerinden edilmiş kişilerden bazılarının ölümüne ve yaralanmasına neden oldu.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, İsrail ordusunun Şifa Tıp Kompleksi'ni (Şifa Hastanesi) tanklarla, insansız hava araçlarıyla (İHA) ve silahlarla basarak içeride ateş açmasını, "İsrail'in sağlık sektörünü ortadan kaldırma ve hastaneleri yok etme yönündeki kasıtlı niyetini doğrulayan" savaş suçu olarak nitelendirdi.
KATLİAM GİBİ SALDIRI
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gazze'deki hükümetin medya ofisinin Telegram hesabından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, sabahın erken saatlerinden itibaren Şifa Hastanesi'ne tanklar, ağır silahlı askerler ve insansız hava araçlarıyla baskın düzenleyerek hastanenin içinde ateş açmaya başladığı, bunun yaralılar, hastalar ve yerinden edilmiş insanlar arasında korku ve paniğe yol açtığı kaydedildi.

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Yorumlar

Hayro

ABD organizasyonuyla Yahudi kafirinin eliyle ! Müslüman ülkelerine özgürlük ve medeniyet getiriyorlar .İşte size AB krıterleri …İnek müslümanlar ! Bize ne zaman sıra gelecek diye mi bekliyorsunuz ….? münafıklar!
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