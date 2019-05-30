Sahur vakti katliam

Suriye’de Katil Esed rejimi ve destekçileri, “İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi”ne sahur saatinden itibaren düzenledikleri hava saldırılarında 13 sivilin ölümüne, çok sayıda sivilin yaralanmasına sebep oldu. Esed rejimi ile destekçileri, sahur vaktinden itibaren “İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi” içindeki Han Şeyhun ilçesi, Kensafra beldesi, Abidin, Şeyh Mustafa, Serce, El Bara, el Habit, İhsem, Sermince Ureynine köyleri ile Hama’nın Kefer Zita ilçesine hava saldırıları yaptı. Sivil Savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, hava saldırılarında El Bara’da 3, El Habit’da 3 ve Serce köyünde 7 olmak üzere toplam 13 sivil hayatını kaybetti. Çok sayıda sivil yaralandı.

Ölenlerin sayısı 20’den 33’e çıktı

Böylece Esed rejimi ve destekçilerinin önceki akşam saatlerinden itibaren gerçekleştirdiği saldırılarda ölenlerin sayısı 20’den 33’e çıktı.

Sivil Savunma ekipleri yoğun bombardıman altında arama kurtarma çalışmalarına devam ederken, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Muhaliflere ait uçak gözlem evinden el Habit köyüne yönelik hava saldırısına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, saldırıların Rusya’ya ait savaş uçakları tarafından düzenlendiğine işaret edilerek, “Lazkiye’deki Hımeymim Üssü’nden Rus savaş uçakları kalkış yaptı” ifadesi kullanıldı.