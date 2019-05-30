0553 313 94 23

Sahur vakti katliam

Rusya ve katil Esed rejiminin, sahur vaktinden bu yana “İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi”ne düzenlediği hava saldırılarında 13 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı.

30 Mayıs 2019 Perşembe 12:18

Suriye’de Katil Esed rejimi ve destekçileri, “İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi”ne sahur saatinden itibaren düzenledikleri hava saldırılarında 13 sivilin ölümüne, çok sayıda sivilin yaralanmasına sebep oldu. Esed rejimi ile destekçileri, sahur vaktinden itibaren “İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi” içindeki Han Şeyhun ilçesi, Kensafra beldesi, Abidin, Şeyh Mustafa, Serce, El Bara, el Habit, İhsem, Sermince Ureynine köyleri ile Hama’nın Kefer Zita ilçesine hava saldırıları yaptı. Sivil Savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, hava saldırılarında El Bara’da 3, El Habit’da 3 ve Serce köyünde 7 olmak üzere toplam 13 sivil hayatını kaybetti. Çok sayıda sivil yaralandı.

Ölenlerin sayısı 20’den 33’e çıktı

Böylece Esed rejimi ve destekçilerinin önceki akşam saatlerinden itibaren gerçekleştirdiği saldırılarda ölenlerin sayısı 20’den 33’e çıktı.

Sivil Savunma ekipleri yoğun bombardıman altında arama kurtarma çalışmalarına devam ederken, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Muhaliflere ait uçak gözlem evinden el Habit köyüne yönelik hava saldırısına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, saldırıların Rusya’ya ait savaş uçakları tarafından düzenlendiğine işaret edilerek, “Lazkiye’deki Hımeymim Üssü’nden Rus savaş uçakları kalkış yaptı” ifadesi kullanıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 12:18
  1. Katil Esed rejimi
  2. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi
  3. hava saldırıları
  4. Esed rejimi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ADÜ, Para Yönetimi yarışmalarında ödüle doymuyor
    1. ADÜ, Para Yönetimi yarışmalarında..
    2. Akciğer kanseri ve amfizeme bağlı..
    3. Terör örgütü için stadyumda keşif..
    4. Başkan Altay: “İstanbul’da emaneti..
    5. Uzun araba yolculuklarına tahammül..
    6. Fatih’in kabrinde dua
    7. Devamsızlık yüzünden okulu birbirine..
    8. FETÖ sanığı Serkan Gölge'nin tahliyesi
    9. İşsizler iş yok diyor, iş dünyası..
    10. Bayramda susuz kalmayın uyarısı
    11. Ford Trucks F-MAX, Avrupa Kamyon..
    12. Avcı: "İyi bir sezon geçirdik"
    13. Göztepe’de alkışlar Berkan’a
    14. Boyner'in Olağanüstü Genel Kurulu 24..
    15. Başkan Özlünün Kadir Gecesi mesajı
    16. Adana’da kadın cesedi bulundu
    17. Gürbulak’ta 30,5 kilo eroin ele..
    18. Sahur vakti katliam
    19. Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek..
    20. 3 günde 1 bardak süt içiyoruz
    21. Başkent mis gibi kokuyor
    22. “Seccadeni al da gel”
    23. Süper Lig’in en istikrarlı futbolcusu..
    24. Erbakan iftar programında konuştu:..
    25. Muhtarlar kaymakamlığın iftarında..
    26. Ali Erbaş, Ümit Özat'ın başlattığı..
    27. Delta Alfa Çorap fabrikası geleneği..
    28. Vali Köşger, “Menderes’i kirleten..
    29. Bilecik’te 2 bin 466 trafik kazası..
    30. Alanya Yaylakonak yolu genişletiliyor
    Zümrüt Apartmanı'ndan sonra bir skandal da Elif Şafak kitabından! Rezil satırlar...
    Zümrüt Apartmanı'ndan sonra bir skandal da Elif Şafak kitabından! Rezil satırlar...
    Neyi gizliyorsun Ekrem?
    Neyi gizliyorsun Ekrem?
    CHP’nin adayına açık sorular
    CHP’nin adayına açık sorular
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı

    Günün Karikatürü

    30 Mayıs 2019
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    Milli füze BORA Yunanistan'ı korkuttu... 'Atina, Selanik Tehdit altındayız'
    Milli füze BORA Yunanistan'ı korkuttu... 'Atina, Selanik Tehdit altındayız'