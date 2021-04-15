  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yemek Tarifleri Sahur için ne pişirilir? Ispanaklı yumurta nasıl yapılıyor?
Yemek Tarifleri

Sahur için ne pişirilir? Ispanaklı yumurta nasıl yapılıyor?

Sahur için tarifler | Sahur sofralarınız için leziz bir tarif arıyorsanız karşınızda ıspanaklı yumurta tarifi... Besleyici bir tarif arayanlar 'Ispanaklı yumurta nasıl olur?', 'Ispanaklı yumurta tam ölçülü tarif' konusunu araştırıyor. Peki, ıspanaklı yumurta nasıl pişiriliyor?

Yeniakit Publisher
2021-04-15 01:12:00 -
Sahur için ne pişirilir? Ispanaklı yumurta nasıl yapılıyor?

Tüm ailenizin sahurda iştahla yiyebileceği bir tarif arıyorsanız; doğru yerdesiniz.

Ispanaklı yumurta tarifi

Malzemeler:

  • Yarım kilo ıspanak
  • 4 adet yumurta
  • 1 adet soğan
  • Yarım çay bardağı su
  • Tuz
  • Karabiber
  • Zeytinyağı

Ispanaklı yumurta nasıl yapılır?

Öncelikle ıspanağı güzelce ayıklayıp, yıkayın.

Yıkadığınız ıspanağı iyice süzün ve küçük küçük doğrayın.

Soğanı yemekli doğrayıp tavada soteleyin.

Soğanın rengi dönünce tavaya ıspanağı ekleyip karıştırın.

Ardından suyu ekleyip ıspanakları pişmeye bırakın.

Ispanak suyunu çekince baharatları ekleyin.

Ocağın altını kısın ve yumurtaları kırın.

Ardından tavanın kapağını kapatın ve yumurtaların pişmesini bekleyin.

Afiyet olsun.

Sahur için susatmayan tarif
Sahur için susatmayan tarif

Yemek Tarifleri

Sahur için susatmayan tarif

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İnternet şirketinin adını kullanıyorlar! Tuzağa düşmeyin: Bu numaraya dikkat!
Gündem

İnternet şirketinin adını kullanıyorlar! Tuzağa düşmeyin: Bu numaraya dikkat!

İnternet sağlayıcısı Turknet'in adını kullanan bir grup şahsın, vatandaşlardan onay alarak faturalarına ücret yansıtmaya çalıştıkları belirl..
Bir çuval incir berbat oldu! Kürsüye çıkan polis emeklisi Meral Akşener’i yaktı
Gündem

Bir çuval incir berbat oldu! Kürsüye çıkan polis emeklisi Meral Akşener’i yaktı

Kürsüye çıkan polis emeklisi İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in foyasını ortaya çıkardı.
EDHO’da milyonlara ipucu! Açıklama geldi
Medya

EDHO’da milyonlara ipucu! Açıklama geldi

ATV’nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da fırtınalar eserken müjdeli haber geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. Bölüm ayr..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay