Sahur için ne pişirilir? Ispanaklı yumurta nasıl yapılıyor?
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Tüm ailenizin sahurda iştahla yiyebileceği bir tarif arıyorsanız; doğru yerdesiniz.
Ispanaklı yumurta tarifi
Malzemeler:
- Yarım kilo ıspanak
- 4 adet yumurta
- 1 adet soğan
- Yarım çay bardağı su
- Tuz
- Karabiber
- Zeytinyağı
Ispanaklı yumurta nasıl yapılır?
Öncelikle ıspanağı güzelce ayıklayıp, yıkayın.
Yıkadığınız ıspanağı iyice süzün ve küçük küçük doğrayın.
Soğanı yemekli doğrayıp tavada soteleyin.
Soğanın rengi dönünce tavaya ıspanağı ekleyip karıştırın.
Ardından suyu ekleyip ıspanakları pişmeye bırakın.
Ispanak suyunu çekince baharatları ekleyin.
Ocağın altını kısın ve yumurtaları kırın.
Ardından tavanın kapağını kapatın ve yumurtaların pişmesini bekleyin.
Afiyet olsun.