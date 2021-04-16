Sahur için kolay çorba tarifi | Yoğurtlu bulgur çorbası
Sahur için tarif | Uzmanlar gün boyu susuzluk yaşanmaması için sahurda süt ve süt ürünlerinin tüketilmesi gerektiğini ifade ediyor. Sahur için bulgurlu yoğurt çorbası hazırlayabilirsiniz. Peki, bulgurlu çorba nasıl yapılır? Soğuk bulgur çorbası gerekli malzemeler
Leziz ve besleyici bir çorba arıyorsanız mutlaka yoğurtlu bulgur çorbası tarifini hazırlayabilirsiniz.
Bulgur çorbası tarifi
Malzemeler:
- 1,5 su bardağı su
- 1 su bardağı ince bulgur
- 1 litre ayran
- Yarım demet nane
Bulgur çorbası nasıl yapılır?
Bulgunu bir tencereye alın ve üzerine kaynar bir buçuk bardak su dökün. Tencerenin kapağını kapatın.
Bulgur şiştikten sonra tencereye ayran, tuz ve taze nane yapraklarını atıp karıştırın.
Afiyet olsun.