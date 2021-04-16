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Yemek Tarifleri Sahur için kolay çorba tarifi | Yoğurtlu bulgur çorbası
Yemek Tarifleri

Sahur için kolay çorba tarifi | Yoğurtlu bulgur çorbası

Sahur için tarif | Uzmanlar gün boyu susuzluk yaşanmaması için sahurda süt ve süt ürünlerinin tüketilmesi gerektiğini ifade ediyor. Sahur için bulgurlu yoğurt çorbası hazırlayabilirsiniz. Peki, bulgurlu çorba nasıl yapılır? Soğuk bulgur çorbası gerekli malzemeler

Yeniakit Publisher
2021-04-16 00:46:00 -
Sahur için kolay çorba tarifi | Yoğurtlu bulgur çorbası

Leziz ve besleyici bir çorba arıyorsanız mutlaka yoğurtlu bulgur çorbası tarifini hazırlayabilirsiniz.

Bulgur çorbası tarifi

Malzemeler:

  • 1,5 su bardağı su
  • 1 su bardağı ince bulgur
  • 1 litre ayran
  • Yarım demet nane

Bulgur çorbası nasıl yapılır?

Bulgunu bir tencereye alın ve üzerine kaynar bir buçuk bardak su dökün. Tencerenin kapağını kapatın.

Bulgur şiştikten sonra tencereye ayran, tuz ve taze nane yapraklarını atıp karıştırın.

Afiyet olsun.

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