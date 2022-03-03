Sahur böreği nasıl yapılır? Pratik sahur için tok tutan börek tarifi

Sahura en çok yakışan lezzetlerden olan börek tarifle karşınızdayız.

7'den 70'e herkesin severek yiyeceği pratik sahur böreği tarifi, herkes tarafından sevilir. Peki, pratik sahur böreği nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız pratik sahur böreği tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

Kolay malzemeler yapılan pratik sahur böreği tarifi sizlerle...

Pratik sahur böreği tarifi

Pratik sahur böreği malzemeler

2 tane yumurta

1 çay bardağı ayçiçek yağı

3 adet yufka

1.5 çay bardağı süt

İç harcı için

1 su bardağı yağsız sert peynir

10 dal maydanoz

Pratik sahur böreği yapılışı

Ayçiçek yağını geniş bir tavaya alıp yufkanın birini kenarlardan sarkacak şekilde yayın. Derin bir kaba süt, sıvı yağ, yumurta koyup iyice çırpın ve tavaya serdiğiniz yufkanın üstüne 4-5 yemek kaşığı bu karışımdan sürün. Yağlanmış olan yufkanın üstüne kalan 2 yufkadan 1 tanesini 5-6 parçaya bölüp kırıştırarak serin. Tekrardan üstüne hazırladığınız yağlı harçtan 4-5 yemek kaşığı sürün. Bir kabın içinde ezilmiş peyniri ve küçük küçük doğranmış maydanozları iyice karıştırın ve bu harcı yufkanın üstüne her yere eşit olacak şekilde yayın. Son yufkayı da yine aynı şekilde 5-6 parçaya bölüp kırıştırarak üzerine serin ve kalan yağlı harcı dökün. Son olarak en alta serdiğiniz yufkanın kenarlarını katlayarak böreği kapatın. Tavanın altını orta ateşte olacak şekilde yakın. Böreği çift taraflı kızaracak şekilde pişirin. Ocağı kapatıp sıcak olarak servis yapın.